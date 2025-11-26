مەسرور بارزانی پێشوازی لە نووسەر و هۆزانڤان جان دۆست دەکات

پێش 3 کاتژمێر

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە نووسەر و هۆزانڤانی کورد جان دۆست کرد، لە دیدارەکە دا، ڕۆڵی ڕۆشنبیران لە پەرەپێدانی زمان و ئەدەب و کولتووری کوردی تاوتوێ کرا.

ئەمڕۆ چوارشەممە26ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە نووسەر و هۆزانڤانی کورد جان دۆست کرد.

لە دیدارەکەدا گفتوگۆ لەبارەی بزاڤی ڕۆشنبیری لە کوردستان و ڕۆڵی ڕۆشنبیران لە پەرەپێدانی زمان و ئەدەب و کولتووری کوردی کرا.

سەرۆکی حکومەت وێڕای دەستخۆشیکردن لە کار و بەرهەمەکانی نووسەر و هۆزانڤان جان دۆست، پابەندبوونی حکومەتی هەرێمی کوردستانیشی بە برەودانی زیاتر بە بوارەکانی ڕۆشنبیری و هونەری و پشتیوانیکردنی ڕۆشنبیران و ئازادیی بیروڕا و کار و چالاکيی ڕۆشنبیری دووپات کردەوە.