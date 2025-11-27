مەسرور بارزانی پشتیوانی بۆ کونسوڵی گشتیی نوێی کۆماری چێک لە هەرێمی کوردستان دووپات دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە دیدارێکدا لەگەڵ کونسوڵی گشتیی نوێی کۆماری چێک لە هەرێمی کوردستان، وێڕای دەربڕینی پشتیوانیی حکوموەت بۆ سەرخستنی ئەرکە نوێیەکەی، جەختی لە پەرەپێدانی پەیوەندییەکان کردەوە و هەردوولاش هاوڕابوون لە سەرکۆنەکردنی هێرشەکەی سەر کێڵگەی کۆرمۆر.

ڕۆژی پێنجشەممە (27ی تشرینی دووەمی 2025)، مەسرور بارزانی لە ڕاگەیەندراوێکدا کە لە لاپەڕەی فەرمیی خۆی لە فەیسبووک بڵاوی کردووەتەوە، ئاماژەی بەوە داوە کە پێشوازی لە لوکاش گیوریچ، کونسوڵی گشتیی نوێی کۆماری چێک کردووە و پیرۆزبایی دەستبەکاربوونی لێ کردووە، هاوکات پشتیوانیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی بۆ هەر جۆرە هاوکاری و هەماهەنگییەک نیشان داوە بە ئامانجی سەرخستنی کارەکانی لە هەرێمدا، لە بەرانبەریشدا کونسوڵی گشتیی چێک خواستی وڵاتەکەی دووپات کردووەتەوە بۆ پەرەپێدان و بەهێزکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا کە هاوکاتە لەگەڵ گرژییە ئەمنییەکان، هەردوولا گفتوگۆیان لەبارەی دۆخی ناوچەکە کرد و بە توندترین شێوە هێرشە تیرۆریستییەکەیان بۆ سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر و ژێرخانی وزەی هەرێمی کوردستان سەرکۆنە کرد و بە هەوڵێک بۆ تێکدانی سەقامگیریی ناوچەکەیان لە قەڵەم دا.