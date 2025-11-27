سەباح نوعمان: بەهێرشکردنە سەر کۆرمۆر، تیرۆریستەکان سەقامگیریی عێراق تێکدەدەن

پێش کاتژمێرێک

سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان لەبارەی هێرشکردنە سەر کێلگەی کۆرمۆر پەیامێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا دووپاتی ئەوە دەکاتەوە، گرووپە تیرۆریستییەکان بە هێرشکردنە سەر کۆرمۆر، سەقامگیریی عێراق تێکدەدەن.

دوێنێ شەو هێرشێکی درۆنی کرایە سەر کێلگەی غازی کۆرمۆر و زیانی زۆر بە کێلگەکە گەیشت، دەستبەجێ لایەنە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان سەرکۆنەی هێرشەکەیان کرد و داوای سزادانی بکەرانی هێرشەکەیان کرد.

لەوچوارچێوەیەدا، سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە پەیامێکدا دەڵێت: لە کاتێکدا عێراق بەرەو سەقامگیری دەڕوات و گێڕانی ڕۆڵی ڕاستەقینەی خۆی لە هەردوو ئاستی ناوچەیی و نێودەوڵەتی دەگێڕێت، لایەنە تیرۆریستییەکان بە ئەنجامدانی هێرشێکی قێزەون بۆ سەر کێڵگەی نەوتی کۆر مۆر لە هەرێمی کوردستان كە دوێنێ شەو چوارشەممە ڕوویدا، هەوڵی تێکدانی سەقامگیری وڵات دەدەن.

سەباح نوعمان ئاشکرای کردووە، هەر لەو بارەیەوە، سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران ، فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان( محەممەد شیاع سودانی) سەرۆکایەتی کۆبوونەوەیەکی بەپەلەی کرد بە ئامادەبوونی وەزیرانی بەرگریی و ناوخۆ و سەرۆکانی دەزگا ئەمنییەکان، بۆ زانینی کاردانەوەکانی ئەم کارە ترسنۆکانە و فەرمانی پێکهێنانی لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی باڵای بە سەرۆکایەتی وەزیری ناوخۆ و ئەندامێتی هەر یەک لە سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی نیشتمانی و وەزیری ناوخۆ لە هەرێمی کوردستانی عێراق، بە پاڵپشتی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و لیژنەیەکی تەکنیکی کە لە لایەنە پەیوەندیدارەکان لە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان لەخۆبگرێت، بۆ لێکۆڵینەوە لەم کارە و ئاشکراکردنی ئەو کەسانەی کە تێوەگلاون و پشتیوانیان دەکەن بۆ ئەوەی بەپێی یاسا لێپرسینەوەیان لەگەڵ بکرێت، دەرکرد.