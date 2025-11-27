سیاسی

ڕاگەیەندراوێک لە بارەگای بارزانییەوە

کوردستان

 بارەگای بارزانی ڕاگەیەندراوێکی لەبارەی هێرشەکەی سەر کێلگەی غازی کۆرمۆر بڵاو کردووەتەوە کە ئەمە دەقەکەیەتی: 

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

 زۆر بە توندی ئیدانەی ئەو هێرشە تیرۆریستییە دەکەین کە شەوی ڕابردوو کرایە سەر کێڵگەی کۆرمۆر.

 ئەم هێرشە دژی ژێرخانی ئابووری و بەرژەوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق و هەموو هاووڵاتیانە. 

سەرباری ئەوەی کە پێشتریش ئەو جۆرە هێرشە ناڕەوایانەی سەر هەرێم زۆرجار ئیدانە کراون بەڵام تەنیا ئیدانە بووە و لەبەرانبەر ئەنجامدەراندا هیچ ئیجرائاتێک نەکراوە و ئەو هێرشانە دووبارە بوونەتەوە. 

کاتی ئەوە هاتووە کە لەبەرانبەر ئەم دەستدرێژی و هێرشە ناڕەوایانەدا هەنگاوی جددی و عەمەلی بگیرێتەبەر و کۆتایی پێ بهێندرێت و ئەنجامدەرانیان سزا بدرێن. 

بارەگای بارزانی

 27ی تشرینی دووەمی 2025 

 
 
 
کارزان حەیدەر ,
