نێچیرڤان بارزانی بۆ ئەنەکەسە: یەکڕیزیی لایەنە کوردییەکان لە سووریا زەروورەتە و هەرێم پشتیوانیتان دەکات

پێش کاتژمێرێک

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە میانی پێشوازیکردنی لە شاندێکی باڵای ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سووریا (ENKS)، جەختی لە گرنگیی یەکدەنگی و لێکتێگەیشتنی نێوان لایەنە کوردییەکان کردەوە و ڕایگەیاند، پێکەوەژیان کلیلی سەقامگیریی سووریایە.

پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ پێنجشەممە (27ی تشرینی دووەمی 2025)، نێچیرڤان بارزانی لە هەولێر پێشوازی لە دەستەی سەرۆکایەتیی (ENKS) بە سەرۆکایەتیی محەمەد ئیسماعیل کرد.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوی سەرۆکایەتی هەرێم، شاندی میوان پوختەیەکیان دەربارەی دواین پێشهاتە سیاسی و ئەمنییەکانی گۆڕەپانی سووریا، دۆخی کورد و پێکهاتەکانی دیکەی ئەو وڵاتە خستووەتە ڕوو. هەروەها تیشکیان خستووەتە سەر ڕۆڵ و پێگەی ئەنجوومەنەکەیان لە پڕۆسەی سیاسی و دانوستانەکاندا.

لە بەرانبەردا، سەرۆکی هەرێمی کوردستان وێڕای دووپاتکردنەوەی پشتیوانیی بەردەوامی هەرێم بۆ پڕۆسەی دانوستانەکان، ڕایگەیاندووە: یەکڕیزی و لێکگەیشتنی لایەنە کوردییەکان پێویستییەکی هەنووکەییە.

نێچیرڤان بارزانی ئاماژەی بەوەش داوە، پاراستنی مافی سەرجەم پێکهاتەکان و فەراهەمکردنی پێکەوەژیان، تاکە ڕێگەی گەیشتنە بە سەقامگیری و پێشکەوتن لە سووریادا.

لای خۆیانەوە، شاندی ئەنەکەسە ستایشی ڕۆڵی بەردەوام و کاریگەری نێچیرڤان بارزانی-یان کرد لە هەوڵەکانی بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد لە سووریا و ئەو پشتیوانییەی کە هەرێمی کوردستان پێشکەشی دەکات.

تاوتوێکردنی دۆخی گشتیی ناوچەکە و چەند پرسێکی دیکەی جێی بایەخی هاوبەش، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ بوون.