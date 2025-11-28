سیپان شێروانی: کۆرمۆر سەرچاوەی سەرەکی دابینکردنی غازی ڕۆژانەی هاووڵاتییانە

پێش کاتژمێرێک

سیپان شێروانی، ئاماژە بەوە دەکات، غازی کۆرمۆر بووەتە جێگرەوەی غازی سرووشتی ئێران بۆ عێراق و ئەمەریکا ڕێگە نادەت چیتر لەو وڵاتە هاوردە بکات.

سیپان شێروانی، کاندیدی دەرچووی پەرلەمانی عێراق، لە کاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24، ڕایگەیاند: کێڵگەی غازی کۆرمۆر سەرچاوەی دابینکردنی کارەبای24 کاتژمێرییە لە هەرێمی کوردستان و هەروەها کارەبا بۆ خواروو وناوەڕاستی عێراق دابین دەکات و سەرچاوەی سەرەکی دابینکردنی غازی ڕۆژانەی هاووڵاتییانە.

گوتیشی: کەسانێک هەن دەزانن کۆرمۆر گرنگییەکی زۆری هەیە، چونکە کاتەکەی گرنگی زیاتری پێدەدات، غازی کۆرمۆر بووەتە جێگرەوەی غازی سرووشتی ئێران بۆ عێراق و ئەمەریکا ڕێگەنادەت چیتر لەو وڵاتە هاوردە بکات.

دەشڵێت: سەرچاوەیەکی زۆری گرنگی داهاتی هەرێمی کوردستانە، بەتایبەتی لەدوای ڕادەستکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان بە حکوومەتی عێراق.

درەنگانی شەوی چوارشەممە 26ـی تشرینی دووەمی 2025، بە درۆن هێرش کرایە سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە چەمچەماڵ، بەو هۆیەوە بەرهەمهێنانی غاز لە کێڵگەکە و هەناردەی غاز بۆ سەرجەم وێستگەکانی کارەبا ڕاگیران.

هەروەها بەرەبەیانیی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، هەردوو وەزارەتی کارەبا و سامانە سروشتییەکان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەیان بەوە دا، بەهۆی هێرشەکەوە تەواویی هەناردەی غاز بۆ وێستگەكانی كارەبا ڕاگیران.