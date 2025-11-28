مارک ساڤایا بەبۆنەی ڕۆژی سوپاسگوزاری سەردانی دۆناڵد ترەمپی کرد

پێش 59 خولەک

مارک ساڤایا، نێردەی تایبەتی دۆناڵد ترەمپ بۆ عێراق، سەردانی دۆناڵد ترەمپی کرد و ڕێنمایی لەبارەی عێراقەوە لێ وەرگرت.

ئەمڕۆ 28ی تشرینی دووەمی 2025، مارک ساڤایا نێردەی تایبەتی دۆناڵد ترەمپ بۆ عێراق، لە ماڵپەڕی ئێکس چەند وێنەیەکی خۆی لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند: لە کاتی وەرگرتنی فەرمانەکانم لە فەرماندەی گشتییەوە بۆ عێراق، زۆر خۆشحاڵ بووم بە دیدارت جەنابی سەرۆک، بەڕاستی ڕێگەیەکی نایاب بوو بۆ بەسەربردنی ڕۆژی سوپاسگوزاری.

ئەم ڕاگەیەندراوەی ساڤایا لەکاتێکدا دێت، دوێنێ لە ئەنجامی هێرشەکەی سەر کۆرمۆر بە زمانێکی توند داوای لە حکوومەتی عێراق کردبوو، بەپەلە ناسنامەی ئەو کەسانە دەستنیشان بکات کە لە پشت ئەم دەستدرێژییەوە بوون و ڕادەستی دادگایان بکات.

مارک ساڤایا لە ڕاگەیەندراوەکەیدا پاڵپشتی ئەمەریکای بۆ کوردستانێکی بەهێز دووپات کردەوە و ئاماژەشی دابوو کە ڕووبەڕووی هەموو گرووپە چەکدارەکان دەبنەوە لەنێوانیشیان ئەو گرووپانەی حکوومەتی عێراق پاڵپشتییان لێدەکات و دەبێت بگەن بە سزای خۆیان.