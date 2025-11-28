وەزارەتی ناوخۆی عێراق: بەغدا و هەولێر لێکۆڵینەوە لە هێرشەکەی سەر کۆرمۆر دەکەن

پێش دوو کاتژمێر

بە فەرمانی ڕاستەوخۆی محەممەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، شاندێکی ئەمنیی باڵای هاوبەش بە سەرۆکایەتیی وەزیرانی ناوخۆی عێراق و هەرێمی کوردستان و سەرۆکی دەزگای هەواڵگری گەیشتنە کێڵگەی گازی کۆرمۆر، ئامانجی سەرەکییان ئاشکراکردنی ناسنامەی هێرشبەران و ئامادەکردنی ڕاپۆرتێکی تێروتەسەلە بۆ فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان.

نووسینگەی ڕاگەیاندنی وەزیری ناوخۆی عێراق ڕایگەیاند، ئەمڕۆ 28ی تشرینی دووەمی 2025، عەبدولئەمیر شەممەری بە یاوەریی ڕێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان و حەمید شەتری، سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی نیشتمانیی عێراق، هاوکات لەگەڵ بریکاری وەزارەت بۆ کاروباری ئاسایشی فیدراڵی و ژمارەیەک لە فەرماندە باڵاکانی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، گەیشتوونەتە پارێزگای سلێمانی و شوێنی ڕووداوەکە.

ئەرکی سەرەکیی ئەم شاندە باڵایە، لێکۆڵینەوەی مەیدانییە لەو هێرشەی شەوی چوارشەممەی ڕابردوو کرایە سەر کێڵگەکە، بڕیارە وەزیرانی ناوخۆ و شاندە ئەمنییەکە زنجیرەیەک دیدار و گەڕانی مەیدانی ئەنجام بدەن بۆ ئەوەی بە وردی بگەنە سەرەداوی ڕووداوەکە و دیاریکردنی ئەو لایەنانەی کە لە پشت ئەنجامدانی ئەم کردەوەیەوە بوون، دەرئەنجامی ئەم لێکۆڵینەوانە لە چوارچێوەی ڕاپۆرتێکی ورددا دەخرێتە بەردەم محەممەد شیاع سودانی، سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان.

شەوی چوارشەممەی ڕابردوو، کێڵگەی گازی کۆرمۆر لە شارۆچکەی قادر کەرەم کە سەرچاوەی سەرەکیی دابینکردنی سووتەمەنییە بۆ وێستگەکانی کارەبای هەرێمی کوردستان و بەشێک لە عێراق، کرایە ئامانجی هێرشێکی درۆنی.

هێرشەکە کاردانەوەی توندی ناوخۆیی و نێودەوڵەتیی لێ کەوتەوە، بەو پێیەی زیانی بە ژێرخانی وزە گەیاند و بووە هۆی کەمبوونەوەی بەرهەمهێنانی کارەبا، پێکهێنانی ئەم لیژنە باڵایە کە باڵاترین دەسەڵاتە ئەمنییەکانی عێراق و هەرێمی تێدایە، وەک هەوڵێکی جددی دەبینرێت بۆ کۆتاییهێنان بەو زنجیرە هێرشانەی کە ماوەیەکە کەرتی وزەی هەرێمی کوردستانیان کردووەتە ئامانج.