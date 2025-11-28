سیاسی

وەزارەتی ناوخۆی عێراق: بەغدا و هەولێر لێکۆڵینەوە لە هێرشەکەی سەر کۆرمۆر دەکەن

کوردستان هێرشکردنە سەر کێڵگە غازی کۆرمۆر

بە فەرمانی ڕاستەوخۆی محەممەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، شاندێکی ئەمنیی باڵای هاوبەش بە سەرۆکایەتیی وەزیرانی ناوخۆی عێراق و هەرێمی کوردستان و سەرۆکی دەزگای هەواڵگری گەیشتنە کێڵگەی گازی کۆرمۆر، ئامانجی سەرەکییان ئاشکراکردنی ناسنامەی هێرشبەران و ئامادەکردنی ڕاپۆرتێکی تێروتەسەلە بۆ فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان.

نووسینگەی ڕاگەیاندنی وەزیری ناوخۆی عێراق ڕایگەیاند، ئەمڕۆ 28ی تشرینی دووەمی 2025، عەبدولئەمیر شەممەری بە یاوەریی ڕێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان و حەمید شەتری، سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی نیشتمانیی عێراق، هاوکات لەگەڵ بریکاری وەزارەت بۆ کاروباری ئاسایشی فیدراڵی و ژمارەیەک لە فەرماندە باڵاکانی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، گەیشتوونەتە پارێزگای سلێمانی و شوێنی ڕووداوەکە.

ئەرکی سەرەکیی ئەم شاندە باڵایە، لێکۆڵینەوەی مەیدانییە لەو هێرشەی شەوی چوارشەممەی ڕابردوو کرایە سەر کێڵگەکە، بڕیارە وەزیرانی ناوخۆ و شاندە ئەمنییەکە زنجیرەیەک دیدار و گەڕانی مەیدانی ئەنجام بدەن بۆ ئەوەی بە وردی بگەنە سەرەداوی ڕووداوەکە و دیاریکردنی ئەو لایەنانەی کە لە پشت ئەنجامدانی ئەم کردەوەیەوە بوون، دەرئەنجامی ئەم لێکۆڵینەوانە لە چوارچێوەی ڕاپۆرتێکی ورددا دەخرێتە بەردەم محەممەد شیاع سودانی، سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان.

شەوی چوارشەممەی ڕابردوو، کێڵگەی گازی کۆرمۆر لە شارۆچکەی قادر کەرەم کە سەرچاوەی سەرەکیی دابینکردنی سووتەمەنییە بۆ وێستگەکانی کارەبای هەرێمی کوردستان و بەشێک لە عێراق، کرایە ئامانجی هێرشێکی درۆنی.

هێرشەکە کاردانەوەی توندی ناوخۆیی و نێودەوڵەتیی لێ کەوتەوە، بەو پێیەی زیانی بە ژێرخانی وزە گەیاند و بووە هۆی کەمبوونەوەی بەرهەمهێنانی کارەبا، پێکهێنانی ئەم لیژنە باڵایە کە باڵاترین دەسەڵاتە ئەمنییەکانی عێراق و هەرێمی تێدایە، وەک هەوڵێکی جددی دەبینرێت بۆ کۆتاییهێنان بەو زنجیرە هێرشانەی کە ماوەیەکە کەرتی وزەی هەرێمی کوردستانیان کردووەتە ئامانج.

 

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment