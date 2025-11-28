ئۆجەلان: دەبێت هەسەدە تێکەڵ بە سوپای سووریا بکرێت

پێش 49 خولەک

عەبدوڵڵا ئۆجەلان، ڕێبەری زیندانیکراوی(پەکەکە) لە پەیامێکی نوێدا دیدگای خۆی بۆ چارەسەری پرسی کورد لە سووریا دەخاتەڕوو و داوا دەکات هێزەکانی سووریای دیموکرات ببنە بەشێک لە سوپای فەرمیی سووریا، بە مەرجی مانەوەی هێزی ئەمنیی تایبەت بە خۆیان، هاوکات هۆشداریش دەدات لە بوونی پیلانێکی نێودەوڵەتی بۆ تێکدانی هەوڵەکانی ئاشتی لە تورکیا.

گوڵستان کڵچ، ئەندامی کۆمیسیۆنی ئاشتی لە پەرلەمانی تورکیا و پەرلەمانتاری دەم پارتی، وردەکاریی دیدارەکەی شاندی کۆمیسیۆنەکەی لەگەڵ عەبدوڵا ئۆجەلان بۆ میدیاکان ئاشکرا کرد.

بەگوێرەی زانیارییەکان، تەوەرێکی سەرەکیی دیدارەکە تایبەت بووە بە کاریگەریی دۆخی سووریا لەسەر پرۆسەی ئاشتی. ئۆجەلان پێشنیازی کردووە، دەبێت ڕێککەوتنی 10ی ئادار جێبەجێ بکرێت و لەو چوارچێوەیەدا هێزەکانی هەسەدە بچنە نێو پێکهاتەی سوپای سووریاوە، بەڵام بەو مەرجەی کورد هێزی ئاسایشی ناوخۆیی تایبەت بە خۆی هەبێت بۆ پاراستنی ناوچەکانی.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، ڕێبەری زیندانیکراوی پەکەکە هەڵوێست و گوتارەکانی ئەم دواییەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و دەوڵەت باخچەلی سەبارەت بە پرۆسەی ئاشتی بەرز نرخاندووە، لە هەمان کاتدا هۆشداریی داوە کە چەند زلهێزێکی نێودەوڵەتی بوونیان هەیە و نایانەوێت هاوپەیمانی و ئاشتەوایی لە نێوان کورد و تورکدا بەدی بێت، بۆیە کار بۆ تێکدانی پرۆسەکە دەکەن.

ئەم پەیامەی عەبدوڵا ئۆجەلان لە کاتێکدایە کە ماوەیەکە لە تورکیا جموجۆڵێکی سیاسیی نوێ بە دەستپێشخەریی دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە دەستی پێ کردووە بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد و کۆتاییهێنان بە شەڕی چەکداری.

پێشتریش لە دانوستانەکانی نێوان ئیدارەی خۆسەری ڕۆژئاوا و حکومەتی دیمەشق، خاڵی ناکۆکیی سەرەکی بریتی بوو لە چارەنووسی هێزەکانی سووریای دیموکرات (HSD). دیمەشق داوای هەڵوەشاندنەوە یان تێکەڵکردنی تەواوەتی دەکرد بەبێ مەرج، بەڵام کوردەکان داوای پاراستنی تایبەتمەندیی هێزەکانیان دەکرد لە چوارچێوەی سیستەمێکی بەرگریی αποκیو گشتیدا. ئەم پێشنیازەی ئۆجەلان وەک چارەسەرێکی ناوەند دەردەکەوێت کە تێیدا هەسەدە دەبێتە بەشێک لە سوپا، بەڵام ئەرکی ئاسایشی ناوخۆ لە دەستی خۆیاندا دەمێنێتەوە.