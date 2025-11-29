پێش کاتژمێرێک

کورد لە هەر کوێیەکی ئەم جیهانە بێت هەرگیز کولتوور و نەریتەکانی فەرامۆش ناکات. مریەم سەرەڕای ئەوەی چەندان ساڵە لەناو کولتووری گەلان دەژیت، بەڵام بەردەوام لە بۆنەکان و تەنانەت لە ماڵەوەش بە جلوبەرگی کوردییەوە دەبیندرێت. کوردانی تاراوگە هەوڵی پاراستنی کولتوور و زمانی کوردی دەدەن و بە منداڵەکانیان ئاشنا دەکەن.

کولتووری کوردی و زمانی کوردی سەرنجی ڕاکێشاوە، ئەمەش وای کردووە لە هەموو بۆنەکاندا و تەنانەت گەلێک جار لە ماڵەوەش جل و بەرگی کوردی بپۆشێت، ئەو بەردەوام باس لە جوانییەکانی کوردستان دەکات.

مریەم بالی، هاووڵاتی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، بۆ من گرنگ بوو فێری زمانی کوردی بم، چونکە هاوسەرەکەم کوردە و بۆ ڕۆژێک و دووان نییە دەبوو هەر فێربم، بۆ ئەوەی لەگەڵ کەسوکاری هاوسەرەکەم گفتوگۆ بکەم و پەیوەندیم پێناوە هەبێت.

مریەم و هاوسەرەکەی ماوەی 15 ساڵە پێکەوە دەژین، لە زۆربەی دانیشتنەکانیان گفتووگۆ لەبارەی گەڕانەوەیە بۆ کوردستان و خۆشەویستی بۆ نیشتمان دەکەن.

وەک خۆیان باس دەکەن، جوانی سروشت و نەریتی پێکەوەژیانی خێزان و ئارامی دەروونی مرۆڤەکان لە کوردستان، هۆکارن بۆ خۆشەویستی کوردستان لای خەڵکی بیانیش .

مریەم دەشڵێت: هاتوچۆی خێزانی لە کوردستان ئارامیم پێدەخشێت و کەسوکاری هاوسەرەکەشم ئەوانیش منیان زۆر خۆشدەوێت، منیش ئەوانم زۆر خۆشدەوێت.

قوباد حەمید، هاووڵاتی دەڵێت: ڕاستە خێزانەکەم خەڵکی مەغریبە، بەڵام لەکولتووردا زۆر لێک نزیکین مەریەمیش عەرەب نییە بەڵکو ئەمازیغییە، ئەوانیش بەشێکن لە کورد و کوردیش بەشێکن لەوان. سەرمان پێیان بەرزە و دڵمان پێیان خۆشە.

مریەم خەڵکی مەغریبە و و ساڵی 2009 هاتۆتە ئەڵمانیا، 15 ساڵە لەگەڵ کوڕە کوردێکی خەڵکی هەولێر ژیانی هاوسەری پێکهێناوە و ئەوان هیواخوازن بە یەکجاری بگەڕێنەوە هەرێمی کوردستان.

هێشتنەوە و بەرگریکردن لە کولتووری کوردی لەناوی ئەو هەموو کولتووری گەلان ئاسان نییە، بەڵام هەستی نەتەوەیی تاکی کورد لە تاراوگە هێندە بەهێزە، بەردەوام شەڕی مانەوەی دەکات، کاتێکیش دەبینینێت کولتوورەکەی لە کولتووری گەلانی دیکە دەوڵەمەندترە، وایلێدەکات شانازی پێوەبکات و خەڵکی دیکەی ئاشنا. کات.