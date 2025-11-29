برنجە هاوردەکراوەکان متمانەی کڕیارانیان بە کڕینی برنجی خۆماڵی کەم کردووەتەوە

پێش کاتژمێرێک

شەش جۆر برنجن، کە سێ دانەیان بیانین و سێ دانەشیان خۆماڵین، واتە ھی دەڤەری ئاکرێن، لە ڕووی ڕەنگ و قەبارەوە، زۆر لەیەک نزیکن و وەک ئەم فرۆشیارە باسی دەکات، ئەم برنجە هاوردەکراوانە، متمانەی کڕیارانیان بە کڕینی برنجی خۆماڵی کەم کردووەتەوە.

یاسین باپیر، فرۆشیار بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند؛ ئەم برنجانەی کە لە دەرەوە (دەوڵەتان) دێن، متمانەیان بۆ برنجی کوردی نەهێشتووە خەڵکی هیچ بڕوایەکیان نییە بە برنجی کوردی و دەڵێن برنجی کوردی نییە و تێکەڵەی برنجی دیکەیە.

ئەم دوو برنجەی لە دەستمدایە، یەکێکیان کوردیی خۆماڵییە و ئەوەی تریشیان بیانییە، واتە هاوردەکراوە. ئەم دوو جۆرە برنجە لە ڕووی ڕەنگ و قەبارەوە زۆر لەیەک نزیکن و هەر کاتێک تێکەڵ بکرێن، ئیتر تەنانەت بۆ فرۆشیار و جووتیارانیش جیاکردنەوەیان ئاسان نییە.

برنجە هاوردەکراوەکان، کە هاوشێوەی برنجی کوردین، نەک تەنیا لەناو بازاڕدا، بەڵکو تەنانەت لەلای ئاشەوانەکانیش، کێشەیەکی گەورەیان دروست کردووە و ئەوان ئەمە بە مەترسی دەزانن.

رەزوان ئەنوەر، ئاشەوان و جووتیار دەڵێت: ئەگەر حکوومەت ئەم برنجە قەدەغە نەکات، جووتیاری ئێمە زۆر زەرەرمەند دەبێت، لەلای خەڵکی ئێمە متمانە نەماوە و برنج ناکڕن، ئەوەی دەهێنرێتە سەر ئاش، سوێندیان بۆ دەخۆین ئینجا دەیکڕن، وەک مەسەلەی هەنگوینی لێهاتووە.

لە بەرامبەر بوونی ئەم جۆرە برنجە هاوردەکراوانەدا کە هاوشێوەی برنجی کوردین، لیژنەی چاودێریی بازاڕ لە قایمقامیەتی قەزای ئاکرێ، ئەوە ناشارێتەوە کە ئەم بابەتە تەنانەت بۆ ئەوانیش بووەتە گرفت.

شەهاب یاسین، بەرپرسی لیژنەی چاودێریی بازاڕ لە ئاکرێ دەڵێت: ئەمە یەکێکە لە گرفتەکانمان لەم کاتەدا، هەر کەسێک یان فرۆشیارێک ئەم برنجانە کە هاوشێوەی کوردین بە ناوی کوردییەوە بفرۆشێت، لەلایەن ئێمەوە بێگومان سزا دەدرێت ئەگەر سکاڵای لەسەر بێت یان هاووڵاتییەک ئاشکرای بکات، چونکە لە یاسادا ئەم کارە قەدەغەیە.

ئەم برنجە هاوردەکراوانە، لە تورکیا، پاکستان، کازاخستان و ڕووسیاوە، بە خاوی (نەکراوی) هاوردە دەکرێن، پاشان وەک برنجی کوردی لەسەر ئەم ئاشانە سپی دەکرێن و لەناو بازاڕدا لە ڕیزبەندیی برنجی کوردی، واتە خۆماڵیدا دەفرۆشرێن.