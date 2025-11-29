وەزارەتەکانی سامانە سروشتییەکان و کارەبا: زۆربەی کێشە تەکنیکییەکان چارە کراون

پێش 50 خولەک

هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و کارەبا جەختیان لەوە کردەوە، زۆربەی كێشە تەكنیکییەكان چارە كراون و هەر کاتێک دەست بە گواستنەوەی گازی سروشتی بۆ وێستگەکانی کارەبا كرا، هاووڵاتییانی هەرێمی كوردستان ئاگادار دەكەنەوە.

شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و کارەبا لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەیان بەوە دا، تیمێکی هەردوو وەزارەت لەگەڵ بەرپرسانی کۆمپانیای داناگاز سەرقاڵی چارەکردنی کێشە تەکنیکییەکانی بەرهەمهێنانی گاز بوون.

هەردوو وەزارەت دووپاتیان کردەوە، زۆربەی كێشەكان بەرەو چارەکردن چوونە، بۆ ئەوەی بە زووترین کات دەست بە پرۆسەی بەرهەمهێنانی گازی سروشتی بکرێتەوە بۆ وێستگەكانی بەرهەمهێنانی كارەبا.

هاوکات دەشڵێن: هەر بە دەستپێکردنی بەرهەمهێنانی گاز، ڕاستەوخۆ بۆ وێستگەکانی کارەبا دەگوازرێتەوە و هاووڵاتیانی کوردستان لە هەر پێشوەچوونێکی پرۆسەکە ئاگادار دەکەینەوە.

دوێنێ هەینی 28ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکدا دڵنیایی بە هاووڵاتییان دابوو، کە هەوڵەکانیان چڕ کردووەتەوە بۆ ئەوەی ئاستی بەرهەمهێنان ئاسایی ببێتەوە و بە زووترین کاتیش کارەبا بگەڕێتەوە نێو سەرجەم ماڵ، فرۆشتگا و کارگەکان.

درەنگانی شەوی چوارشەممە 26ـی تشرینی دووەمی 2025، کێڵگەی گازی کۆرمۆر لە چەمچەماڵ، بۆردومان کرا، بەو هۆیەوە بەرهەمهێنانی گاز لە کێڵگەکە و هەناردەی گاز بۆ سەرجەم وێستگەکانی کارەبا ڕاگیران.

هەروەها بەرەبەیانی پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، هەردوو وەزارەتی کارەبا و سامانە سروشتییەکان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەیان بەوە دابوو، بە مووشەک هێرش کرایە سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر، بەهۆیەوە تەواویی هەناردەی گاز بۆ وێستگەكانی كارەبا ڕاگیران.