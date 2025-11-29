زیاتر لە 600 هەزار مووچەخۆر، لە ڕێی هەژماری منەوە مووچەی مانگی 9 وەردەگرن

پێش کاتژمێرێک

هەژماری من ناوی ئەو وەزارەت و فەرمانگانەی بڵاو کردووەتەوە کە مووچەخۆران دەتوانن مووچەکانیان لە ڕێی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە وەربگرن، باسی لەوەش کردووە بۆ مانگی ئەیلوولی زیاتر لە 600 هەزار مووچەخۆر لە ڕێی هەژماری من مووچەکانیان وەردەگرن.

شەممە 29ی تشرینی دووەمی 2025، هەژماری من لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، بۆ مووچەی مانگی نۆ، زیاتر لە 600,000 مووچەخۆر لە هەژماری من دەتوانن مووچەکانیان لە ڕێی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارەوە وەربگرن.

هەروەها هەژماری من ناوی ئەو وەزارەت و فەرمانگانەی بڵاو کردووەتەوە کە مووچەخۆران دەتوانن سبەی یەکشەممە، مووچەکانیان لە ڕێی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە، کە پێکهاتوون لە مانەی خوارەوە.

وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی

دیوانی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی

ئەنجوومەنی باڵای کوردستان پسپۆڕایەتی پزیشکی

سەرۆکایەتی زانکۆی سەلاحەدین

بەڕێوەبەرایەتی چاپخانەی زانکۆ / هەولێر

کۆلێژی زمان / هەولێر

کۆلێژی زانست / هەولێر

کۆلێژی پەروەردە / هەولێر

کۆلێژی زانستە ئەندازیارییە کشتوکاڵییەکان / هەولێر

کۆلێژی پەروەردەی بنیات / هەولێر

کۆلێژی ئەدەبیات / هەولێر

کۆلێژی ئەندازیاری / هەولێر

کۆلێژی هونەرە جوانەکان / هەولێر

کۆلێژی پەروەردەی وەرزشی / هەولێر

کۆلێژی بەڕێوەبردن و ئابوری / هەولێر

کۆلێژی یاسا / هەولێر

کۆلێژی زانستە ئیسلامیەکان / هەولێر

سەرۆکایەتی زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێر

کۆلێژی تەکنیکی ئەندازیاری / هەولێر

کۆلێژی تەکنیکی شەقڵاوە

پەیمانگای تەکنیکی کارگێڕی / هەولێر

کۆلێژی تەکنەلۆجیا / هەولێر

پەیمانگای تەکنیکی خەبات

پەیمانگای تەکنیکی پزیشکی / هەولێر

کۆلێژی پزیشکی ددان / هەولێر

کۆلێژی پزیشکی / هەولێر

کۆلێژی پەرستاری / هەولێر

کۆلێژی دەرمانسازی / هەولێر

سەنتەری توێژینەوەی پزیشکی / هەولێر

کۆلێژی زانستە تەندروستیەکان / هەولێر

سەرۆکایەتی زانکۆی هەولێری پزیشکی

کۆلێژی تەکنیکی سۆران

پەیمانگای تەکنیکی چۆمان

سەرۆکایەتی زانکۆی سۆران

سەرۆکایەتی زانکۆی کۆیە

پەیمانگای تەکنیکی کۆیە

کۆلێژی تەکنیکی تەندروستی / هەولێر

کۆلێژی زانستە سیاسیەکان

کۆلێژی تەکنیکی کارگێڕی / هەولێر

کۆلێژی پەروەردە / شەقڵاوە

کۆلێژی پەروەردە / مەخمور

فاکەڵتی زانستیا پزیشکی / دهۆک

فاکەڵتی ئەندازیاری / دهۆک

فاکەڵتی زانست / دهۆک

فاکەڵتی زانستی پەروەردەیی / دهۆک

کۆلێژی تەکنیکی ئەندازیاری / زانکۆی پۆلی تەکنیکی سلێمانی

سەرۆکایەتی زانکۆی راپەڕین

سەرۆکایەتی زانکۆی گەرمیان

پەیمانگای تەکنیکی کەلار

پەیمانگای تەکنیکی چەمچەماڵ

سەرۆکایەتی زانکۆی چەرمۆ / چەمچەماڵ

کۆلێژی پەروەردە / ئاکرێ

پەیمانگەها تەکنیکی / ئاکرێ

پەیمانگەها تەکنیکی / بەردەڕەش

سەرۆکایەتی زانکۆی زاخۆ

پەیمانگەها تەکنیکی زاخۆ

پەیمانگەها تەکنیکی / ئامێدی

فاکەڵتی یاسا و کارگێڕی / دهۆک

کۆلێژی پزیشکی ڤێتێرنەری

سەرۆکاتیا زانکویا ئاکرێ

کۆلیژا زانستێن مرۆڤایەتی / دهۆک

پەیمانگاها تەکنیکی / دهۆک

پەیمانگاها تەکنیکی کارگێڕی / دهۆک

فاکەڵتی چاندن و دارستان / دهۆک

فاکەڵتی پزیشکی ڤێتێرنەری / دهۆک

پەیمانگاها تەکنیکی / شێخان

سەرۆکایەتیا زانکۆیا پۆلیتەکنیکی / دهۆک

سەرۆکایەتیا زانکۆیا دهۆک

پەیمانگاکانی سلێمانی

پەیمانگای زانستی کۆمپیوتەر / سلێمانی

پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی

پەیمانگای تەکنیکی دوکان

دەستەی کوردستان بۆ دراساتی ستراتیجی و توێژینەوەی زانستی / سلێمانی

سەرۆکایەتی زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی

سەرۆکایەتی زانکۆی سلێمانی

پەیمانگای تەکنیکی بەکرەجۆ

پەیمانگای تەکنیکی هەڵەبجە

کۆلێژی زانستە پراکتیکیەکانی هەڵەبجە

کۆلێژی تەکنیکی ئینفۆرماتیک

پەیمانگای تەکنیکی دەربەندیخان

سەرۆکایەتی زانکۆی هەڵەبجە

کۆلێژی تەکنیکی تەندروستی / زانکۆی پۆلی تەکنیکی سلێمانی

کۆلێژی تەکنیکی کارگێڕی / زانکۆی پۆلی تەکنیکی سلێمانی

وەزارەتی تەندروستی

دیوانی وەزارەتی تەندروستی

بەڕێوەبەرایەتی کۆنتڕۆڵکردن و هێنان و دروستکردنی دەرمان

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی / شەقڵاوە

نەخۆشخانەی رزگاری / هەولێر

فەرمانگەی تەندروستی هەولێر

نەخۆشخانەی ئافرەتان و لەدایکبوون / هەولێر

نەخۆشخانەی هەولێری فێرکردن

نەخۆشخانەی راپەڕین / هەولێر

نەخۆشخانەی نانەکەلی / هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی دەوروبەر / هەولێر

پەیمانگای پزیشکی دادوەری / هەولێر

نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕۆژئاوا / هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی / سۆران

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی / بارزان

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی / چۆمان

بەڕێوەبەرایەتی نەخۆشخانەی گشتی ئاشتی

نەخۆشخانەی بلێ

نەخۆشخانەی لەدایکبوونی سۆران

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی / کۆیە

نەخۆشخانەی پیرمام

بەڕێوەبەرایەتی کاروباری خۆپاراستنی تەندروستی / هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی / سۆران

بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی / هەڵەبجە

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی منداڵبوون / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی خۆپاراستن / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی شەهید ئاسۆ

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی / دەرەبەندیخان

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی هیوا

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی بۆژانەوەی دڵ / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی فێرکاری / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی منداڵان / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی فریاکەوتن / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی عەلی کەمال

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی هەناوی فێرکاری / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی نەخۆشخانەی شار / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی کاروباری خۆپاراستن / دهۆک

نەخۆشخانەی ئافرەتان و منداڵبوون / دهۆک

نەخۆشخانەی ئازادی / دهۆک

نەخۆشخانەی سوتان و نەشتەرگەری و جوانکاری

نەخۆشخانەی هیڤی منداڵان / دهۆک

نەخۆشخانەی چاو / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی سێمێل

بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی / راپەڕین

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی / چەمچەماڵ

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی / ئاکرێ

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی / بەردەڕەش

رێڤەبەریا ساخلەمیا / زاخۆ

رێڤەبەریا ساخلەمیا / ئامێدی

بەڕێوەبەرایەتی بانکی خوێن

نەخۆشخانەی ئەڵمانی سلێمانی بۆ چارەسەری کۆئەندامی هەناسە

وەزارەتی پەروەردە

دیوانی وەزارەتی پەروەردە

بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئەزمونەکان

بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە / هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ناوەندی هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی دەوروبەری هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی دەشتی هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / خەبات

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە مەخمور

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / شەقڵاوە

پەیمانگای هونەرە جوانەکان / هەولێر

چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە / هەولێر

پەیمانگای پەروەردەی وەرزشی / شەقڵاوە

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / سۆران

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / چۆمان

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / مێرگەسور

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / رواندز

پەیمانگای کۆمپیوتەر / سۆران

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ناوەندی / کۆیە

پەیمانگای هونەرە جوانەکان / شەهید جەعفەر / کۆیە

پەیمانگای هونەرە جوانەکان کەرکوک

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / پێنجوێن

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / هەڵەبجە

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / دەرەبەندیخان

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / شارەزوور

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / دوکان

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / شارباژێڕ

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / سەید سادق

بەڕێوەبەرایەتی تەلەفیزیۆنی پەروەردە / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی هونەرە جوانەکان / هەڵەبجە

بەڕێوەبەرایەتی چاپخانەی پەروەردەیی

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ڕۆژئاوا / بنەڕەتی و باخچەکان / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ڕۆژئاوا / ئامادەیی و پیشەیی / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ڕۆژهەڵات / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / تکیە

دەستەی پەیمانگاکان / دهۆک

پەروەردەی گشتی دهۆک

پەروەردەی ڕۆژهەڵات - دهۆک

پەروەردەی سێمێل

پەروەردەی شنگال

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی شێخان

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ڕۆژئاوا - دهۆک

پەروەردەی رانیە

پەروەردەی پشدەر

پەیمانگای هونەرە جوانەکان / رانیە

بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە / گەرمیان

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی بنەڕەتی / کەلار

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / خانەقین

پەیمانگای هونەرە جوانەکان / خانەقین

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / چەمچەماڵ

پەیمانگای هونەرە جوانەکان / چەمچەماڵ

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / ئاکرێ

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە / بەردەڕەش

پەیمانگەها کۆمپیوتەری و وەرزش و هونەرە جوانەکان / ئاکرێ

رێڤەبەرییا پەروەردا / زاخۆ

رێڤەبەرییا پەروەردا / ئامێدی

بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکوک

بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە / سۆران

بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی راپەڕین

پەیمانگەی تەکنیکی مێرگەسور (تێبینی: لە هەندێک وێنە لەگەڵ تەندروستی دانراوە بەڵام سەر بە خوێندنی باڵایە)

شەهید و خانەوادەکان / هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ

خانەنشینان (ئەوەی تر)

ەزارەتی دارایی و ئابووری ڕایگەیاند، ئەمڕۆ شەممە، 29ی تشرینی دووەمی 2025، بڕی 941 ملیار و 874 ملیۆن دینار خرایە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق، وەک شایستەی مووچەی مانگی ئەیلوول (9)ی فەرمانبەر و مووچەخۆران.

هەروەها وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لیستی دابەشکردنی مووچەی مانگی ئەیلوول (9)ی مووچەخۆر و فەرمانبەرانی بڵاوکردەوە. بەگوێرەی ئەو خشتەیەی بڵاوکراوەتەوە، سبەی یەکشەممە، 30ی تشرینی دووەمی 2025، دەست بە دابەشکردنی مووچەکە دەکرێت و ڕۆژی سێشەممە، 2ی تشرینی دووەم، کۆتایی بە دابەشکردنەکە دێت.