کیم جۆنگ ئون جەخت لە ڕۆڵی هێزی ئاسمانیی وڵاتەکەی لە پێشخستنی توانای ئەتۆمی دەکاتەوە

میدیا فەرمییەکانی کۆریای باکوور بڵاویان کردەوە، کیم جۆنگ ئون، سەرۆکی ئەو وڵاتە لە میانی ئاهەنگی 80ـەمین ساڵیادی دامەزراندنی هێزی ئاسمانیدا، تیشکی خستووەتە سەر ڕۆڵی ئەو هێزە لە بەهێزکردنی توانای ئەتۆمیی وڵاتەکەیدا.

ئاژانسی هەواڵی ناوەندیی کۆریا (KCNA) لە زاری کیمەوە گواستوویەتیەوە، وڵاتەکەی چاوەڕوانی "دەستکەوتی گەورە و ڕاستەقینە" لە هێزی ئاسمانی دەکات، بە جۆرێک کە "ڕۆڵی سەرەکیی هەبێت لە جێبەجێکردنی ستراتیژیی ئەتۆمی".

سەرۆکی کۆریای باکوور ڕایگەیاندووە: "دەبێت هێزی ئاسمانی بەبڕیارەوە هەموو جۆرە سیخوڕی و ئیستفزازێکی سەربازیی دوژمن بەرپەرچ بداتەوە و کۆنترۆڵی بکات." ئاماژەی بەوەش داوە، چەکی ستراتیژیی نوێ دەخرێتە خزمەت هێزی ئاسمانی و "ئەرکێکی گرنگی نوێ"یان پێ دەسپێردرێت، بێ ئەوەی جۆری چەکەکان ئاشکرا بکات.

بەگوێرەی ئەو وێنە و زانیارییانەی ڕۆژنامەی (ڕۆدۆنگ سینمون)ی کۆریای باکوور بڵاوی کردوونەتەوە، کیم بە یاوەریی کچەکەی سەیری نمایشێکی ئاسمانییان کردووە و چاودێریی چەند چەکێکی نوێیان کردووە، کە پێدەچێت درۆن و مووشەکی گەڕۆک بن. هەروەها پشکنینیان بۆ فڕۆکەیەکی ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە کردووە کە سەرەتای ئەمساڵ پەردەی لەسەر لادرابوو.

پێشتریش بەرپرسێکی هەواڵگریی ئۆکرانیا بە ئاژانسی ڕۆیتەرزی ڕاگەیاندبوو، کۆریای باکوور دەستی کردووە بە بەرهەمهێنانی درۆنی بچووک و کورت مەودا (FPV) و فڕۆکەی هێرشبەری مەودا مامناوەند، کە لە بەرەکانی شەڕدا بەکار دەهێنرێن.

کۆریای باکوور شانبەشانی هێزە ئەتۆمییەکەی، بەردەوامە لە نوێکردنەوەی سوپا و چەکە تەقلیدییەکانی. بەگوێرەی ئاژانسی یۆنهاپی کۆریای باشوور، ئەمساڵ و ساڵی ڕابردوو پیۆنگ یانگ چەندان مەشقی سەربازیی ئاسمانی و تاقیکردنەوەی سیستەمی کۆنترۆڵی ئاسمانیی ئەنجام داوە.