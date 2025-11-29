فوئاد حوسێن: دەبێت هێزە عیراقییەکان لە نێوان بەرژەوەندیی وڵات و حزب و گرووپ یەکێکیان هەڵبژێرن

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی عێراق، ڕایگەیاند، لە لایەن ئەمەریکاوە ئاماژەمان پێگەیشتووە، ئەو لایەن و گرووپانەی کە لە لیستی سزاکانی ئەمەریکادان، لە حکوومەتی داهاتووی عێراق، جێگەیان نابێتەوە.

ئەمڕۆ شەممە 29ـی تشرینی دووەمی 2025، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، بە کەناڵی "شەرقیەی عێراق"ـی، ڕاگەیاندووە، ئەو هێزە سیاسییانەی ئێستا دانوستان دەکەن بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق، دەبێت لە نێوان بەرژەوەندیی وڵات و بەرژەوەندی حزب و گرووپە چەکدارەکانی خۆیاندا لایەنێک هەڵبژێرن.

فوئاد حسێن، باسی لەوەش کردووە، عێراق لە بارەی پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووەوە لە لایەن ئەمەریکاوە پەیامی پێگەیشتووە، ڕوون و ئاشکرایە ئەمەریکا کار لەگەڵ ئەو کەس و لایەنانە ناکات کە سزاکان دەیانگرێتەوە.

سەبارەت بە بۆردومانکردنی کێڵگەی گازی کۆر مۆر، فوئاد حوسێن، ڕایگەیاندووە، هێرشەکەی سەر کۆرمۆر کردەوەیەکی تیرۆریستییە، لایەنێکی ناوخۆیی عێراق ئەنجامی داوە، دەبیت لێپێچینەوەی یاساییان لەگەڵ بکرێت، هاوکات ئەگەر لە ڕووداوەکانی ڕابردوودا لە لایەن حکوومەتی عێراقەوە لێپێچینەوە بەرانبەر بەو لایەن و گرووپانە ئەنجام بدرایە بێگومان ئەم ‌هێرشە ئەنجام نەدەدرا.