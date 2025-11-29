منداڵێکی بەلجیکی بڕوانامەی دکتۆرای لە بواری 'فیزیای کوانتەم' بە دەست هێنا
منداڵێکی بەلجیکی تەمەن 15 ساڵان، دەستکەوتێکی زانستیی دەگمەنی بە دەست هێنا، ئەمەش دوای ئەوەی لە زانکۆی ئەنتوێرب بووە خاوەنی بڕوانامەی دکتۆرا لە بواری 'فیزیای کوانتەم'.
مێدیاکانی بەلجیکا بڵاویان کردەوە، لۆران سایمۆنس، کە منداڵێکی بەلجیکی تەمەن 15 ساڵانە، دەستکەوتێکی زانستیی دەگمەنی بە دەست هێناوە، دوای ئەوەی لە زانکۆی ئەنتوێرب بووە خاوەنی بڕوانامەی دکتۆرا لە بواری 'فیزیای کوانتەم'، بەمەش بووە یەكێک لە بووچکترین کەس لەسەر ئاستی جیهان بۆ وەرگرتنی ئەم بڕوانامەیە.
بە پێی مێدیاکان، ئەو منداڵە تەمەن 15 ساڵانە، بە "ئەنیشتاینی بچووک" ناسراوە، چونکە لە تەمەنی چوار ساڵیدا چووەتە قوتابخانە و، لە تەمەنی شەش ساڵیشدا قۆناغی سەرەتایی تەواو کردووە، هەروەها لە تەمەنی 12 ساڵیدا بڕوانامەی ماستەری لە بواری 'فیزیای کوانتەم' بە دەست هێنا.
ڕاپۆرتە هەواڵییەکان ئاماژە بەوە دەکەن، لۆران خاوەنی بیروەرییەکی وێنەییە بەو واتایەی هەر نووسێنێک جارێک ببینێت بە ئاسانی لەبەری دەکات و لە بیری ناچێتەوە، هەروەها ئاستی زیرەکی مێشکی (IQ) ئەو منداڵە بەلجیکییە دەگاتە 145، کە ئاستێکی دەگمەنە و تەنیا 0.1%ـی دانیشتووانی جیهان بەو جۆرەن.
مێدیاکان ئەوەیان خستووەتە ڕوو، گیانلەدەستدانی باپیرەی منداڵەکە، گەورەترین پاڵنەر بووە بۆ خواستی زانستیی ئەو، چونکە لۆران خەون بەوە دەبینێت لە ئاییندەدا لە ڕێگەی پسپۆرییەکەیەوە داهێنانێک بکات بۆ درێژکردنەوەی تەمەنی مرۆڤ.
لای خۆیەوە ڕۆژنامەی "برۆکسل تایمز" بڵاوی کردەوە، کە ژمارەیەک لە کۆمپانیا تەکنەلۆژییە گەورەکانی ئەمەریکا و چین، چەندین دەستەوارەیان پێشکەش بە لۆران کردووە، بەڵام خێزانەکەی پێیان باش بووە ئێستا بڕیاردان لەسەر ئەو هەنگاو دوابخات.
فیزیای کوانتەم چییە؟
فیزیای کوانتەم (Quantum Physics) یەکێکە لە سەرسوڕهێنەرترین و ئاڵۆزترین بەشەکانی زانستی فیزیا. ئەم زانستە باس لە ڕەفتاری ماددە و وزە دەکات لە ئاستێکی زۆر ورد و بچووکدا (وەک ئەتۆمەکان و ئەو تەنۆلکانەی لە ناو ئەتۆمدان وەک ئەلیکترۆن و پرۆتۆن).
هەروەها فیزیای کوانتەم ئەو زانستەیە کە پێمان دەڵێت جیهان لە ئاستە هەرە وردەکەیدا زۆر جیاوازە لەوەی ئێمە دەیبینین؛ جیهانێکە پڕ لە ئەگەرەکان، نادڵنیایی، و پەیوەندییە سەیرەکان.
لە ڕاستیدا بەبێ فیزیای کوانتەم، زۆربەی تەکنەلۆژیاکانی ئەمڕۆ بوونیان نەدەبوو، وەک:
-کۆمپیوتەر و مۆبایل.
-لەیزەر.
-ئامێری MRI .