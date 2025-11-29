وردەکاریی ناردنی گازی شل (LPG) بۆ هەرێمی کوردستان ڕاگەیەنرا

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی سامانە سروشتییەکان، گەیشتنی یەکەمین کاروانی گازی ماڵانی لە عێراقەوە بۆ هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند و گوتی: ڕاستەوخۆ بەسەر کارگەکانی گاز دابەشی دەکەین.

شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، یەکەمین کاروانی گازی ماڵان (LPG) لە وەزارەتی نەوتی فیدراڵەوە گەیشتە هەرێمی کوردستان.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە دا، ئەو گازە شلانە (LPG) کە بۆیان نێردراوە ڕاستەوخۆ بەسەر کارەگانی گاز دابەشی دەکەن.

هاوکات وەزارەتەکە باسی لەوە کرد، کەمال محەممەد ساڵح، وەزیری سامانە سروشتییەکان (بە وەکالەت)، هەر لە دوای هێرشە تیرۆرستییەكەی سەر كێڵگەی كۆرمۆڕ، داوای 760 تۆن گازی لە وەزارەتی نەوتی فیدراڵ كرد، بۆ سەرجەم پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆكانی هەرێم، تا ئەو كاتەی لە كێڵگەی كۆرمۆر دەست بە بەرهەمهێنانی گازی ماڵان دەكرێتەوە.

وەزارەتی سامانە سروشتییەکان دەڵێت: ئەم بڕە گازەش لەگەڵ ئەو گازەی لە كۆگاكانی وەزارەتی سامانە سروشتییەكاندا هەیە، بەشی پێداویستیی ناوخۆی هەرێمی کوردستان دەكات.

درەنگانی شەوی چوارشەممە 26ـی تشرینی دووەمی 2025، کێڵگەی گازی کۆرمۆر لە چەمچەماڵ، بۆردومان کرا، بەو هۆیەوە بەرهەمهێنانی گاز لە کێڵگەکە و هەناردەی گاز بۆ سەرجەم وێستگەکانی کارەبا ڕاگیران.

هەروەها بەرەبەیانی پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، هەردوو وەزارەتی کارەبا و سامانە سروشتییەکان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەیان بەوە دابوو، بە مووشەک هێرش کرایە سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر، بەهۆیەوە تەواویی هەناردەی گاز بۆ وێستگەكانی كارەبا ڕاگیران.