وەزارەتی ناوخۆ: بە پێی یاسا مامەڵە لەگەڵ کەسانی ئاژاوەگێڕ دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان، لە بارەی ئاژاوەگێڕییەکانی سەر ڕێگەی گوێڕ-هەولێر، جەختی لەوە کردەوە، چیدیکە ڕێگە نادەن سوود لە نیازپاکیی دامودەزگاکانی هەرێمی کوردستان وەربگیرێت و سنوورێک بۆ ئەو کارە تێکدەرانە دادەندرێت.

شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان، لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند: ماوەیەکە لە لایەن چەند دەستێکی دەرەکی و بە فیتی هەندێک کەس و لایەنی ناوخۆیی، هەوڵی نانەوەی ئاژاوە دەدرێت.

وەزارەتەکە باسی لەوە کرد، نوێترین هەوڵی تێکدەرانە لە بە ئامانجگرتنی کێڵگەی گازی کۆرمۆر دەستی پێکرد، کە مەبەست لێی ڕاگرتنی بەرهەمهێنانی کارەبای هەرێم بووە، دوای ئەوەش حکوومەتی هەرێمی کوردستان سووتەمەنیی شلی وەک جێگرەوەی گاز بۆ دابینکردنی کارەبا بەکار هێنا.

هاوکات ئاماژەی بەوە دا، بە هاندانی ناوخۆیی و دەرەکی، کۆمەڵە کەسێکی ئاژاوەگێڕ ڕێگەی تانکەرەکانی گواستنەوەی سووتەمەنی و هاووڵاتیاینیان لە سنووری گوێڕ گرت و تەقەیان بە سەر خەڵک و ڕێبوارانی ئەو ڕێگەیەدا کرد، لە ئەنجامی تەقەی ئەو کەسانەدا هاووڵاتییەک گیانی لە دەستدا ژمارەیەکی دیکەش بریندار بوون.

وەزارەتی ناوخۆ جەختی لەوە کردەوە، چیدیکە ڕێگە نادەن سوود لە نیازپاکیی دامودەزگاکانی هەرێمی کوردستان وەربگیرێت و سنوورێک بۆ ئەو کارە تێکدەرانە دادەندرێت.

دووپاتیشی کردەوە، بۆ ڕاگرتنی ئەو جۆرە ئاژاوەگێڕییانە، بە پێی یاسا بەرکارەکان لە هەرێمی کوردستان مامەڵە لەگەڵ کەسانی ئاژاوەگێڕ دەکرێت و کەس لە سەرووی یاساوە نییە.