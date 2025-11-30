بەرپرسێکی وەزارەتی سامانە سروشتییەکان: کۆمپانیاکانی کێڵگەی کۆرمۆر گەرەنتیی سەلامەتییان دەوێت

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی سامانە سروشتییەکان ڕایگەیاند، هەوڵەکان بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی غاز و ئاساییکردنەوەی دۆخی کارەبا بەردەوامن و چاوەڕوان دەکرێت ئەمڕۆ دۆخەکە ئاسایی ببێتەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، د. غەزال هوستانی، بەڕێوەبەری گشتیی گرێبەستەکان لە وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکدا بۆ هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24، ڕایگەیاند: "هەردوو وەزارەتی کارەبا و سامانە سروشتییەکان کارەکانیان بەردەوامە بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی غاز و چاوەڕێ دەکرێت ئەمڕۆ هەناردەی گاز و دۆخی کارەبا ئاسایی ببێتەوە."

هوستانی جەختی لەوەش کردەوە، کۆمپانیاکان و کارمەندەکانیان داوای گەرەنتی سەلامەتی دەکەن. لەمبارەیەوە گوتی: "کۆمپانیا و کارمەندەکان گەرەنتی سەلامەتییان دەوێت، ئەمەش پێویستە لەسەر ئاستی باڵا و حکوومەتی عێراق سەروەریی وڵات بپارێزرێت بۆ ئەوەی جارێکی دیکە ئەم ڕووداوانە دووبارە نەبنەوە."

هاوکات وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، کاتژمێر 02:00ـی بەرەبەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، دەست بە گواستنەوەی گاز لە کێڵگەی کۆرمۆر بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا کرا و وێستگەکانی کارەبا بەگەڕ دەخرێنەوە.

وەک ئەوەی وەزارەتەکە باسی کردووە "ئێستا دۆخی کارەبا ڕوو لە باشبوونە و لە ماوەی 24 کاتژمێردا، دۆخەکە بە تەواوەتی ئاسایی دەبێتەوە."

نزیکەی کاتژمێر 11:30 خولەکی شەوی چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەم، هێرش کرایە سەر كێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سنووری قەزای چەمچەماڵ، لە پارێزگای سلێمانی.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشی هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەكان و کارەبا، هێرشەکە بە "درۆن" بووە. هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە، بەڵام بووەتە هۆی کەمبوونەوەی 80%ـی بەرهەمهێنانی کارەبای گشتیی کوردستان.