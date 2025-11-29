گرووپێکی هاککەری ئێرانی هەڕەشە لە گەورە زانایەکی ئەتۆمی ئیسرائیلی دەکەن
ئەمڕۆ یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، گرووپێکی هاککەری ئێرانی بە ناوی "حەنزەلە" ڕایانگەیاندووە، توانیویانە دزە بکەنە ناو ئۆتۆمبێلی ئیسحاق گێرتز، زانای ئەتۆمیی ئیسرائیلی و چەپکە گوڵێک و نامەیەکی هەڕەشەئامێزیان تێدا بەجێهێشتووە.
ئاژانسی هەواڵی 'ئیسنا'ـی ئێرانی بڵاویکردەوە، گرووپی هاککەرانی "حەنزەلە" لە ڕێگەی هاککردن و دزەکردنە ناو سیستەمی سەنتەری توێژینەوەی ئەتۆمیی "سۆرێک"ـی سەر بە حکوومەتی ئیسرائیل، توانیویانە زانیاری و وردەکارییەکانی ژیانی دکتۆر ئیسحاق گێرتز، گەورە ئەندازیاری ئەتۆمی بەدەستبهێنن.
ئاماژەی بەوەشداوە، گرووپەکە لە ڕێگەی پلاتفۆرمی تێلیگرامەوە دەقی ئەو نامەیەیان بڵاوکردووەتەوە کە ئاراستەی زانا ئیسرائیلییەکەیان کردووە، تێیدا هاتووە، "دوێنێ چەپکە گوڵەکەت لە ئێمەوە پێگەیشت، شتێکی بێ زیان بوو، بەڵام هەستت بە قورساییەکەی کرد، وایە؟ هەستت بە بوونی ئەو کەسە کرد کە بە دەستەکانی چەپکە گوڵەکەی هەڵگرتبوو، دەنگی پێیەک کە پێش کردنەوەی دەرگاکە ون بوو."
لە بەشێکی دیكەی نامەکەدا هاتووە: "پێمان بڵێ، حاڵی ئۆتۆمبێلەکەت چۆنە؟ ئایا گوێت لە دەنگی کرتەیەک بوو کاتێک دەستت دایە دەسکەکە؟ تووشی سەرسوڕمان بوویت؟".
گرووپی هاککەرانی "حەنزەلە" جەختیان کردووەتەوە، "ئێمە لە شەقامەکانتان پیاسە دەکەین، هەوای ئێوە هەڵدەمژین و لەو شوێنانە دەوەستین کە ئێوە پێتان وایە لە قەڵایەکی پارێزراون."
لە کۆتایی پەیامەکەدا، گرووپەکە ڕووی دەمیان کردووەتە بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل و دەڵێن، "بە سەرۆک وەزیرانەکەت بڵێ: دەبێت کەمتر خەریکی کۆنترۆڵکردنی خەڵک بێت و زیاتر خەمی تێرکردنیان بێت، چونکە ئەو برسییەتییەی لەژێر پێیەکانیدا پەرەدەسەنێت، هەموو کات بەهێزتر دەبێت."