سریلانکا.. ژمارەی گیانلەدەستدانی لافاوەکە گەیشتە 159 کەس

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ یەکشەممە، دەسەڵاتدارانی سریلانکا هەوڵەکانیان چڕکردەوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی بەرزبوونەوەی ئاستی لافاو لە بەشێک لە شاری کۆڵۆمبۆی پایتەخت، ئەمەش دوای ئەوەی زریانێکی بەهێز وڵاتەکەی گرتەوە و وێرانکاریی فراوانی لێکەوتەوە و بووە هۆی گیانلەدەستدانی لانیکەم 159کەس لە سەرانسەری وڵاتەکەدا.

ناوەندیی بەڕێوەبردنی کارەساتەکان بڵاویکردەوە، بەهۆی بەردەوامی بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی ڕووباری "کیلانی"، مەترسی لافاوی توند لە ناوچەکانی باکووری کۆڵۆمبۆ دەکرێت.

سەنتەرەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، دوای هەفتەیەک لە بارانبارینی بەخوڕ بەهۆی زریانی "دیتواهـ"ـەوە کە ڕۆژی شەممە لە سریلانکا دەستی پێکردووە، ژمارەی گیانلەدەستدان گەیشتووەتە 159 کەس و تا ئێستا 203 کەسی دیکەش بێسەروشوێنن. بەرپرسێکی سەنتەرەکە ڕایگەیاند: "هەرچەندە زریانەکە تێپەڕیوە، بەڵام بارانبارینی بەخوڕ لە سەرچاوەی ڕووبارەکەوە بووەتە هۆی ژێرئاوکەوتنی ناوچە نزمەکان بەدرێژایی کەناری ڕووباری کەلانی".

لەلایەکی دیکەوە "ئەنورا کومارا دیسانایاکی"، سەرۆکی سریلانکا، باری نائاسایی ڕاگەیاند بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ پاشهاتەکانی زریانەکە و داوای هاوکاریی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد. هیندستان یەکەم وڵات بوو بەدەم داواکەوە هات و کەلوپەلی فریاگوزاری و دوو هێلیکۆپتەری لەگەڵ تیمەکانی فریاگوزاریدا ڕەوانە کرد. هاوکات ژاپۆنیش ڕایگەیاند؛ تیمێک دەنێرێت بۆ هەڵسەنگاندنی پێداویستییە خێراکان و بەڵێنی هاوکاریی زیاتری دا.

سەنتەری بەڕێوەبردنی کارەساتەکان ڕوونیشیکردەوە، هەرچەندە بارانبارین لە دوورگەکەدا کەمبووەتەوە، بەڵام بەشێکی زۆر لە ڕێگاکانی پارێزگای ناوەڕاست کە زۆرترین زیانیان بەرکەوتووە، هێشتا داخراون و هاتووچۆ تێیاندا ئەستەمە.

بەپێی ئامارەکان، زریانەکە زیاتر لە 20 هەزار خانووی وێران کردووە و 122 هەزار کەسی ناچار کردووە ڕوو لە پەناگە کاتییەکانی حکوومەت بکەن. هەروەها 833 هەزار کەسی دیکەش دوای ئاوارەبوونیان بەهۆی لافاوەکەوە پێویستیان بە هاوکاریی حکوومەت هەیە. لە ئێستادا سوپا، هێزی دەریایی و هێزی ئاسمانی بە هاوکاریی تیمە مەدەنییەکان و خۆبەخشەکان بۆ بەشداری لە هەوڵەکانی فریاگوزاریدا جێگیرکراون.

بەرپرسان ئاماژەیان بەوەشکردووە، نزیکەی یەک لەسەر سێی وڵاتەکە بێ کارەبا و ئاو ماونەتەوە، ئەوەش بەهۆی داڕمانی هێڵەکانی کارەبا و لەکارکەوتنی وێستگەکانی ئاو، هەروەها تۆڕەکانی ئینتەرنێتیش پچڕاون.

شایانی باسە زریانی "دیتواهـ" بە کوشندەترین کارەساتی سروشتی لە سریلانکا دادەنرێت لە دوای ساڵی 2017وە، کە ئەو کات بەهۆی لافاو و هەرەسهێنانی زەوییەوە زیاتر لە 200 کەس گیانیان لەدەستدا و سەدان هەزار کەسیش ئاوارەبوون.