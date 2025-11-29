سوپای پاسداران: مووشەکمان بەرەو هەرێمی کوردستان هەڵنەداوە

پێش 34 خولەک

سوپای پاسدارانی ئێران، هەواڵی هەڵدانی مووشەکی لە خوڕەمئاباد و ئیلام و کرماشانەوە بەرەو هەرێمی کوردستان، ڕەت کردەوە.

یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەم 2025، ئاژانسی هەواڵی 'میهر' بڵاوی کردەوە "دوای ئەوەی دوێنێ شەو لە چەند سەرچاوەیەکی میدیایی و تۆڕەکۆمەڵایەتییەکانی ئێراندا هەواڵی هێرشی مووشەکیی سوپای پاسداران بۆ سەر چەند ناوچەیەک لە هەرێمی کوردستان، بڵاو کرایەوە؛ سەرچاوەیەکی ئاگەدار لە سوپای پاسداران ئەو هەواڵەی سەرلەبەر ڕەت کردەوە."

پێشتر، شەوی دووشەممە، 15ـی کانوونی یەکەمی 2024، سوپای پاسدارانی ئێران، بە پاساوی بوونی بنکەیەکی ئیسرائیلی لە هەولێر ، کە دواتر ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان تۆمەتەکەی رەت کردەوە، ماڵی هاووڵاتی پێشڕەو دزەیی، مووشەکباران کرد و لە ئەنجامدا پێنج هاووڵاتی شەهیدبوون و شەش هاووڵاتی دیکەش بریندار بوون.