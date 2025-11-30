وەزارەتی کارەبا: لە 24 کاتژمێری داهاتوودا دۆخی کارەبا ئاسایی دەبێتەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، کاتژمێر 02:00ـی بەرەبەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، دەست بە گواستنەوەی گاز لە کێڵگەی کۆرمۆر بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا کرا و وێستگەکانی کارەبا بەگەڕ دەخرێنەوە.

وەک ئەوەی وەزارەتەکە باسی کردووە "ئێستا دۆخی کارەبا ڕوو لە باشبوونە و لە ماوەی 24 کاتژمێردا، دۆخەکە بە تەواوەتی ئاسایی دەبێتەوە."

هاوکات د. غەزال هوستانی، بەڕێوەبەری گشتیی گرێبەستەکان لە وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکدا بۆ هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24، ڕایگەیاند: "هەردوو وەزارەتی کارەبا و سامانە سروشتییەکان کارەکانیان بەردەوامە بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی غاز و چاوەڕێ دەکرێت ئەمڕۆ هەناردەی گاز و دۆخی کارەبا ئاسایی ببێتەوە."

هوستانی جەختی لەوەش کردەوە، کۆمپانیاکان و کارمەندەکانیان داوای گەرەنتی سەلامەتی دەکەن. لەمبارەیەوە گوتی: "کۆمپانیا و کارمەندەکان گەرەنتی سەلامەتییان دەوێت، ئەمەش پێویستە لەسەر ئاستی باڵا و حکوومەتی عێراق سەروەریی وڵات بپارێزرێت بۆ ئەوەی جارێکی دیکە ئەم ڕووداوانە دووبارە نەبنەوە."

نزیکەی کاتژمێر 11:30 خولەکی شەوی چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەم، هێرش کرایە سەر كێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سنووری قەزای چەمچەماڵ، لە پارێزگای سلێمانی.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشی هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەكان و کارەبا، هێرشەکە بە "درۆن" بووە. هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە، بەڵام بووەتە هۆی کەمبوونەوەی 80%ـی بەرهەمهێنانی کارەبای گشتیی کوردستان.