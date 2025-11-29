کێشەی تەکنیکیی لابردنی بلۆکی پسوولەی خۆراک چارەسەر کرا

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی ڕێکخستنی پسوولەی خۆراکی هەولێر، هەواڵێکی دڵخۆشکەر دەداتە ئەو هاووڵاتییانەی کە لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا بەهۆی گرفتێکی تەکنیکییەوە لەلایەن بەغداوە نەیانتوانیوە پڕۆسەی لابردنی بلۆکی سەر ئەندامانی خێزانەکەیان تەواو بکەن و دڵنیاییان پێ دەدات کە مافی داراییان پارێزراوە.

بەگوێرەی دواین ڕاگەیەندراوی بەڕێوەبەرایەتیی ڕێکخستنی پسوولەی خۆراکی هەولێر، ئەو گرفتە هونەرییەی کە لە سیستەمی وەزارەتی بازرگانیی عێراق دروست ببوو، بووە هۆی ڕاوەستانی لابردنی بلۆکی سەر تاکەکانی خێزان، لە ئێستادا چارەسەر کراوە یان لە قۆناغی چارەسەردایە.

ئەم ڕوونکردنەوەیە تایبەتە بەو هاووڵاتییانەی کە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا هەوڵیان داوە لەڕێگەی ڤیزا کارت و ئەپلیکەیشنی تایبەتەوە ڕسوماتی شەش هەزار دینارییەکە بدەن بۆ لابردنی بلۆکەکە، بەڵام بەهۆی ئەو هەڵە تەکنیکییەوە پڕۆسەکە بۆیان جێبەجێ نەبووە.

بەڕێوەبەرایەتییەکە داوا لەو هاووڵاتییانە دەکات سەرەتا سەردانی ئەپلیکەیشنەکە بکەنەوە و دڵنیا ببنەوە لەوەی ئایا بلۆکەکە لادراوە یاخود نا، ئەگەر تا ئێستا لانەدرابوو، پێویستە چاوەڕوانی گەیشتنی نامەیەک (SMS) بکەن بۆ سەر مۆبایلەکانیان، کە دوای هاتنی ئەو نامەیە دەتوانن بە ئاسانی بلۆکەکە لاببەن.

خاڵی گرنگی ئاگادارییەکە ئەوەیە کە ئەو هاووڵاتییانە بەهیچ شێوەیەک پێویست ناکات جارێکی دیکە بڕی شەش هەزار دینارەکە (ڕسومات) بە ڤیزا کارت بدەنەوە، چونکە پارەی لێبڕدراوی یەکەمجار هەژمار کراوە و مافیان پارێزراوە.