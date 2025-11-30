پارتی و یەکێتی لەسەر ئاستی باڵا کۆدەبنەوە

پێش 5 خولەک

ئەندامێکی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی ڕایگەیاند، سبەی دووشەممە، پارتی دیموکراتی و یەکێتی نیشتمانی لەسەر ئاستی باڵا کۆدەبنەوە

هیوا گەیلانی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، سبەی دووشەممە، 1ـی کانوونی یەکەمی 2025، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەسەر ئاستی باڵا کۆدەبنەوە، گوتیشی: لە ڕۆژانی داهاتووشدا پارتی سەردانی لایەنە سیاسییەکانی دیکە دەکات.

لەبارەی کۆبوونەوەیان لەگەڵ یەکێتی، هیوا گەیلانی گوتی: هەموو هەوڵێک دەدەن بۆئەوەی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێکبهێنرێت، چونکە لەڕابردووشدا نەرمیان نواندووە بەڵام یەکێتی نەهاتووەتەوە پێشەوە.

ئاماژەی بەوەش کرد، پارتی دیموکراتی کوردستان مەبەستیەتی دوو پەیام بەلایەنەکان بگەیەنێت، یەکەم ڕێکخستنەوەی پەرتەوازەیی نێوماڵی کورد، دووەم، لەگەڵ لایەنە براوەکان یەک پاکێج و گوتاریان هەبێت لە حکوومەتی داهاتووی عێراق.

دوایین کۆبوونەوە لە ڕۆژی سێشەممە، 30ـی ئەیلوولی 2025، لەنێوان هەردوو شاندی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بە سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی، لە پیرمام بەڕێوەچوو.

بەگوێرەی زانیارییەکان ئەوکات، شاندی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دۆسییەکی داواکارییەکانیان بۆ بەشداریی لە کابینەی داهاتوویی حکوومەت دابوویە شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان، بەڵام هیچ ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشیان نەبوو.