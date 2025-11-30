سوننەکان چەند کاندیدێکیان بۆ سەرۆکی نوێی پەرلەمانی عێراق هەیە

پێش کاتژمێرێک

سەرکردەی هێزە سوننەکان چوار کاندیدیان بۆ سەرۆکی نوێی پەرلەمانی عێراق دیاری کردووە و بۆ یەکلایی کردنەوەی کاندیدی سەرەکی پۆستەکە، بڕیارە "ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانی" سوننە کۆببێتەوە.

سەرچاوەیەك لە "ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانی"، بۆ كوردستان 24ـی ئاشکراکرد، کە هەریەك لە موسەننا سامەرائی، زیاد جەنابی، سالم عیساوی و محەممەد حەلبووسی بۆ سەرۆکی نوێی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کاندیدن.

هەر بە گوتەی سەرچاوەکە، سەرکردە سوننەکان لەنێوان خۆیاندا ڕێككەوتوون، هەر لایەنێكی سوننە پۆستی سەرۆكی پەرلەمان وەربگرێت، ئەوا ناتوانێت هیچ وەزارەتێك لە کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ وەربگرێت، بەڵام بۆ یەکلاییکردنەوەی کاندیدی سەرەکی ئەو پۆستە چاوەڕێی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانی دەکەن، کە یەکشەممەی ڕابردوو، 23ـی تشرینی دووەمی 2025، هەر پێنج لایەنە سەرەکییەکەی سوننە (تەقەدووم، عەزم، هاوپەیمانیی سەروەری، هاوپەیمانیی حەسمی وەتەنی و حزبی جەماوەر) لە بەغدا کۆبوونەوە، ئەو ئەنجوومەنەیان پێکهێنا.

هەر بەگوتەی سەرچاوەكە، سوننەكان داوای وەزارەتی بەرگری، بازرگانی، ڕۆشنبیری، پیشەسازی و خوێندنی باڵا و داراییان كردووە، بۆ ئەم مەبەستەش لەگەڵ هێزە شیعەكان گفتوگۆیان كردووە، بەڵام تا ئێستا یەكلا نەبوونەتەوە.