کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان: دەستەی دادوەری 207 تانەی ڕەتکردووەتەوە

پێش 21 خولەک

دەستەی دادوەری تاوەکو ئێستا 207 تانەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی ڕەتکردووەتەوە و پرۆسەی یەکلاییکردنەوەی تانەکانی دیکە بەردەوامە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، لە کۆی زیاتر لە 800 تانە لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان، دەستەی دادوەری 207 تانەی ڕەتکردووەتەوە.

ناوبراو ئاماژەی بەوەش کرد، "کۆی گشتی ئەو تانانەی تۆمارکراون ژمارەیان 853 تانە بووە و دەستەی دادوەری 428 تانەی یەکلایی کردووەتەوە و 425 تانەکەی دیکەش لە چەند ڕۆژی داهاتوودا یەکلایی دەکرێنەوە."

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان پێشتر دەرگای تانەلێدانی لە ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی کردەوە و ڕۆژی 20ی تشرینی دووەم وەک کۆتا وادە بۆ پێشکەشکردنی تانەکان دیاریکرابوو.

بڕیارە دوای یەکلاییکردنەوەی سەرجەم تانەکان، ئەنجامە کۆتاییەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمان بە فەرمی پەسەند بکرێن و لە ڕۆژنامەی وەقائیعی عێراقی بڵاوبکرێنەوە.

ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو.