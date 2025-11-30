نوجەبا: ئامانجمان بۆ لێدانی ئەمەریکا دیاری کردووە

فراس یاسر: لەگەڵ یەمەن سەرقاڵی نوێکردنەوەی چەکەکانمانین

پێش 44 خولەک

بزووتنەوەی نوجەبا لە پەیامێکی تونددا بۆ واشنتن، ڕایدەگەیەنێت: قۆناغی داهاتووی بەرەنگاربوونەوە(موقاوەمە) گۆڕانکاریی گەورەی بەخۆیەوە بینیوە و ئامانجی کاریگەریان بۆ لێدانی هێزەکانی ئەمەریکا لە عێراق و ناوچەکە ئامادە کردووە.

بزووتنەوەکە جەخت دەکاتەوە، مانەوەی هێزەکانی ئەمەریکا داگیرکارییە و ئەگەری لێدانی بنکەکانیان لە هەر ساتێکدا لە ئارادایە.

هەڕەشەی لێدان لە بەرژەوەندییەکانی ئەمەریکا

فراس یاسر، ئەندامی ئەنجوومەنی سیاسیی بزووتنەوەی نوجەبا، لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی (تەسنیم)ـی ئێرانی ئاشکرای کرد: بەرەی مقاوەمە ستراتیژییەکانی خۆی گۆڕیوە.

ناوبراو ئاماژەی بەوە دا، ئەگەر پێشتر لە کاتی پێکدادانەکاندا ئامانجەکان دیار و ناسراو بوون، ئەوا ئێستا مقاوەمەی ئیسلامی خەریکی دیاریکردنی کۆمەڵێک ئامانجی نامۆ و نوێیە کە لە کاتی هەر جەنگێکدا زەبرێکی زۆر بە بوونی ئەمەریکا لە عێراق و تەواوی ناوچەکە دەگەیەنێت.

مانەوەی هێزەکانی ئەمەریکا و شەرعییەتی بەئامانجگرتنیان

سەبارەت بە دۆسیەی کشانەوەی هێزەکان، یاسر ڕەخنەی توندی لە یارییکردن بە دەستەواژەکان لەلایەن ئەمەریکاوە گرت و ڕایگەیاند: ئەمەریکا نایەوێت لە عێراق بچێتە دەرەوە چونکە وەک پێگەیەکی ستراتیژی بۆ بەڕێوەبردنی دۆسیەکانی ناوچەکە سەیری دەکات.

ئەو بەرپرسەی نوجەبا جەختی کردەوە، ڕاگەیەندراوەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا سەبارەت بە گۆڕینی ئەرک و مانەوەیان، لە فەرهەنگی ئەواندا بە بوونی نایاسایی و هێزی نادۆست ئەژمار دەکرێت، بۆیە بە ئامانجگرتنیان بە کارێکی شەرعی دادەنێن،هەروەها گوتیشی: بەدووری نازانین لە هەر ساتێکدا بێت، بۆردومانی بنکەکانی ئەمەریکا دەست پێ بکاتەوە.

نوێکردنەوەی چەکەکان و هاوپەیمانی لەگەڵ یەمەن

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، فراس یاسر باسی لەوە کرد، لە دوای ئۆپەراسیۆنی (تۆفانی ئەقسا)، گرووپەکانی مقاوەمە خەریکی پەرەپێدانی پێکهاتەی ڕێکخستنی جەنگی، زیرەکی دەستکرد (AI) و تەکنەلۆژیای فڕۆکەی بێفڕۆکەوانن.