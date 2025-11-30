سوودانی و تۆم باراک دۆخی عێراق و سووریا تاوتوێ دەکەن

پێش کاتژمێرێک

لە چوارچێوەی جووڵە دیپلۆماسییەکان بۆ هێورکردنەوەی دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ئەمڕۆ یەکشەممە 30ـی تشرینی دووەمی 2025، بەغدا بووە وێستگەی کۆبوونەوەیەکی نێوان محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق و تۆم باراک، نێردەی تایبەتی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بۆ کاروباری سووریا.

کۆبوونەوەکە تەرخان کرا بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئاڵنگارییە ئەمنییەکان و دۆزینەوەی میکانیزمێک بۆ جێگیرکردنی سەقامگیری لە عێراق و سووریادا.

تەوەرێکی سەرەکیی گفتوگۆکانی نێوان هەردوولا بریتی بوو لە دیاریکردنی ئەو ڕۆڵە گرنگەی کە عێراق دەتوانێت بیبینێت لە گۆڕەپانی سووریادا. بەپێی زانیارییەکانی نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی عێراق، جەخت لەوە کراوەتەوە، عێراق تەنیا دراوسێیەک نییە، بەڵکو دەتوانێت ببێتە فاکتەرێکی یەکلاکەرەوە بۆ پشتیوانیکردن لە ئارامی و سەقامگیریی وڵاتی سووریا، ئەم هەوڵانە بە شێوەیەک داڕێژراون کە هاوتەریب بن لەگەڵ پڕۆسەی گەشەپێدان و پێشخستنی ئابووریی عێراق خۆیشی، بەو ئامانجەی سەقامگیریی ئەمنی ببێتە هەوێنێک بۆ بووژانەوەی ئابووریی هەردوو وڵات.

لەم دیدارەدا هەردوولا هاوڕابوون لەسەر گرنگیی ڕێگریکردن لە هەر جۆرە پەرەسەندنێکی گرژی و ئاڵۆزی کە مەترسی لەسەر ناوچەکە دروست بکات. سوودانی و نێردەکەی سەرۆکی ئەمەریکا دیدگای هاوبەشی خۆیان خستەڕوو دەربارەی ئەوەی، باشترین ڕێگە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان، گرتنەبەری ڕێکاری دیپلۆماسی و گفتوگۆیە، ئامانجی سەرەکیی ئەم ستراتیژییەش گەڕاندنەوەی ناوچەکەیە بۆ سەر ڕێڕەوی هەماهەنگیی هاوبەش و دەستەبەرکردنی سەقامگیرییەکی دوورمەودا کە زەمینە خۆش بکات بۆ گەشەپێدانی ئابووریی بەردەوام.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمەریکا ستایشی پێگەی عێراقی کرد و ئاماژەی بەوە دا، عێراق خاوەنی ئەو توانایەیە ڕۆڵێکی گرنگ لە بونیاتنانەوەی خۆی و گەیشتن بە ئامانجە هاوبەشەکان بگێڕێت،ئەمەش وەک ئاماژەیەکە بۆ پشتیوانیی ئەمەریکا لە هەوڵەکانی حکوومەتی عێراق بۆ بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری و سیاسیی وڵاتەکە لەپێناو پاراستنی بەرژەوەندییە گشتییەکان.