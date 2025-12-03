پێش 29 خولەک

سەرۆک وەزیرانی عێراق ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی هێرشەکەی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆری پەسند کرد

سەباح نوعمان: سوودانی ئەنجام لیژنەی لێکۆڵینەوەکانی هێرشکردنە سەر کێلگەی غازی کۆرمۆری پەسند کرد.

گوتەبێژی فەرماندەی ‌هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاندووە: هێرشەکە لە ڕێگەی دوو فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانەوە کراوە، دوو درۆنەکە لە ناوچەکانی ڕۆژهەلاتی خورماتوو ئاراستە کراون، تاوەکوو ئێستا 11 جار هێرشکراوەتە سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر.

هەروەها ئاماژەی بەوە داوە، دەستدرێژیکاران ئەندامانی هێزە لە یاسا دەرچووەکانن، ژمارەیەک ڕێوشوێن بۆ پاراستنی کێڵگەکە دەگیرێنەبەر، بڵاوە بە هێزە ئەمنییەکان لە ڕۆژهەڵاتی پارێزگای سەڵاحەدین دەکرێت،

