چوارچێوەی هەماهەنگیی كارنامەی نۆ كاندیدی بۆ پۆستی سەرۆك وەزیران پەسند كردووە

ئەندامێکی چوارچێوەی هەماهەنگیی ڕایگەیاند: ئەو لایەنەی پۆستی سەرۆک وەزیران وەردەگرێت دەبێ 25 كورسی هەبێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 3ـی کانوونی یەکەمی 2025، مشرەق فرێجی ئەندامی هاوپەیمانیی ئاوەدانكردنەوە و گەشەپێدان، بە كوردستان24ـی ڕاگەیاند: لە كۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگیی نۆ كاندید بۆ پۆستی سەرۆك وەزیران، كارنامەی كاركردنیان پەسند كراوە، سەكردەكان گفتوگۆیان لەبارەوە كردووە،.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، سەرۆك وەزیران پێویستی بە 25 خاڵ هەیە واتا ئەو لایەنەی ئەو پۆستە وەردەگرێت دەبێ 25 كورسی هەبێت، لەناو چوارچێوەی هەماهەنگیی تەنیا هاوپەیمانیی ئاوەدانكردنەوە و گەشەپێدان و دەوڵەتی یاسا و عەسائیبی ئەهلوحەق، زیاتر لەو كورسیانەیان هەیە.

پێشتریش، فەهد جبووری سەركردە لە ڕەەوتی حیكمە، بە كوردستان 24ـی ڕاگەیاند: لیژنەی دەستنیشانكردنی سەرۆك وەزیران، چاوپێكەوتنی لەگەڵ ژمارەیەک كاندید بۆ پۆستی سەرۆك وەزیران كردووە، بەڵام ئەمجارە چوارچێوەی هەماهەنگی پێش ئەوەی كاندید هەڵبژێرێت، داوای چەند شتێك لەكاندیدەكان دەكات، لەوانە؛ كاندیدەكە دەبێت پێنج كاری هەرە لە پێشینەكانی بۆ دەوڵەت باس بكات، پاشان پلانەكانی بۆ جێبەجێكردنی كارەكانی پێشكەش بكات، لەگەڵ ئەو تیمەی هەڵیدەبژێرێت، چونكە كاندیدە بەهێزەكان پشت بە كەسی لێهاتوو دەبەستن و كاندیدەكانی دیكەش پشت بەو كەسانە دەبەستن كە زۆرتر لە میدیا دەردەكەون.