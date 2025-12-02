عێراق هەڵگری ریكۆردە مێژووییەكە رووبەڕووی بەحرێن دەبێتەوە

گراهام ئارنۆڵد: دەمانەوێت جامی عەرەب ببەینەوە

پێش کاتژمێرێک

هەڵبژاردەی تۆپی پێي عێراق، لە یەکەم یاری خۆی لە کۆمەڵەی چوارەمی جامی عەرەب رووبەڕووی هەڵبژاردەی بەحرەین دەبێتەوە. هەڵبژاردەی عێراق خاوەنی زۆرترین ناسناوی جامی عەرەبە و پێشتر لە ساڵانی 1964 و 1966 و 1985 و 1988 ناسناوی جامەکەیان بەدەستهێناوە و لە ساڵی 2012ـش پلەی سێیەمیان بەدەستهێنا، بەڵام چیدیکە نەیانتوانیوە هیچ دەستکەوتێک لە پاڵەوانێتیەکە بەدەست بهێنن.

هەڵبژاردەی تۆپی پێ عێراق سبەی چوارشەممە لە كاتژمێر 05:30ـی ئێوارە لە یەکەم یاری خۆی لە جامی عەرەب رووبەڕووی هەڵبژاردەی بەحرەین دەبێتەوە.

بۆ پاڵەوانێتی جامی عەرەب، گراهام ئارنۆلد راهێنەری ئوستراڵی هەڵبژاردەی عێراق، سێ یاریزانی کوردی بانگی هەڵبژاردەکە کردووە، ئەوانیش پێک دێن لە مارکۆ فەرەج، شێرکۆ کەریم و ئاکام هاشم.

گراهام ئارنۆلد راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق، لە کۆنگرەی رۆژنامەوانی پێش یارییەکە رایگەیاند، ئەو بەرپرسیارەتی هەموو ئەنجامەکانی هەڵبژاردەکەی دەگرێتە ئەستۆ و گوتیشی، ئامانجمان بەدەستهێنانی ناسناوی جامی عەرەبە.

گراهام ئارنۆلد، لە وەڵامێكی رۆژنامەنووساندا جەختی لەوە كردەوە هەموو ئەنجامەكانی هەڵبژاردەكە لە ئەستۆ دەگرێت، دەشڵێت: لە جامی عەرەب دەمانەوێت متمانە بە یاریزانەکان ببەخشین، ئەمە دەرفەتێکی باشە بۆ یاریزانە ناوخۆییەکان بۆ ئەوەی تواناکانییان بسەلمێنن. ئامانجمان بەدەستهێنانی سەرکەوتنە و دڵخۆشم بە ئامادەبوونی هاندەران و بەردەوام پاڵپشتیمان دەکەن. ئێمە دەمێکە سەرکەوتنمان بەرامبەر بەحرێن تۆمار نەکردووە و ئەمە پاڵنەرێکی باشە بۆ ئەوەی ئەمجارە سەرکەوتن تۆمار بکەین.

ئامارە مێژووییەكان

هەڵبژاردەی عێراق لە مێژوودا 23 یاری بەرامبەر هەڵبژاردەی بەحرەین کردووە و خاوەنی هەشت بردنەوە و لە شەش یاریش دۆڕاون و هەردوو هەڵبژاردە لە 9 یاری بەرامبەربوونە، لەو 23 یارییەش عێراق 32 گۆڵی کردووە و 26 گۆڵی لێکراوە.

هەردوو هەڵبژاردە جاری دووەمیانە لە مێژوودا لە جامی عەرەب رووبەڕووی یەکتری دەبنەوە، پێشتر لە ساڵی 2021 و لە قۆناغی یەکەم رووبەڕووی یەکتری بوونەوە، ئەو کاتیش هەردوو هەڵبژاردە بەبێ گۆڵ یەکسانبوون.