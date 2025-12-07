زیاتر لە 107 ملیۆن لیتر نەوت بەسەر هاووڵاتیان دابەشکراوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوەکوو ئێستا زیاتر لە 107 ملیۆن لیتر نەوتی سپی لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانی هەرێم دابەش کردووە.

ئەمرۆ یەکشەممە، 7ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەرێوەبەرایەتی گشتیی وەبەرهێنانی کانزایی داتای دابەشکردنی نەوتی ماڵانی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، تا ئێستا زیاتر لە 107 ملیۆن لیتر نەوتی سپی بەسەر نزیکەی 537 هەزار خێزان لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانی هەرێم دابەش کردووە.

ئاماژەی بەوەشکردووە، لە پارێزگای هەولێر 28 ملیۆن و 260 هەزار لیتر نەوت دابەشکراوە، لە پارێزگای سلێمانیش 46 ملیۆن و 228 هەزار لیتر نەوت و لە هەڵەبجە پێنج ملیۆن و 229 هەزار لیتر و لە دهۆک 12 ملیۆن و 186 هەزار و 200 لیتر نەوت دابەشکراوە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەرەتای مانگی تشرینی یەکەمی 2025، بڕیاریدا نەوتی سپی بەسەر هاووڵاتیان دابەش بکات، سەرەتای دابەشکردنەکەش لە ناوچە شاخاوییەکان دەستیپێکرد و دواتر لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان دابەشکرا.