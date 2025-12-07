105 قوتابیی هەرێمی کوردستان لە زانکۆکانى ناوەڕاست و باشوورى عێراق وەرگیران

پێش 47 خولەک

وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان، ئەنجامی وەرگرتنی قوتابییانی هەرێمی کوردستان، لە زانکۆکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق، هەروەها ئەنجامی وەرگرتنی قوتابییانی باشوور و ناوەڕاستی عێراقی، لە زانکۆکانی هەرێم بڵاو کردەوە.

وەزارەتى خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستیی حکوومەتى هەرێمى کوردستان، دەرچووانى 12ـی ئامادەیی هەرێمى کوردستانی ئاگادار کردەوە، ئەوانەى داواکارییان بۆ وەرگرتن لە زانکۆکانى ناوەڕاست و باشوورى عێراق پێشکەش کردبوو، ئێستا دەتوانن لە ڕێگەى ئەم لینکەوە ئەنجامى وەرگرتنیان وەربگرنەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 7ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە کۆنگرەیەکى رۆژنامەوانیدا کە لە دیوانى وەزارەتى خوێندنى باڵاى عێراقى فیدراڵ لە بەغدا بەڕێوەچوو، ئەنجامی وەرگرتنی قوتابییانی هەرێمى کوردستان لە زانکۆکانی ناوەڕاست و باشوورى عێراق، هەروەها ئەنجامى وەرگرتنى قوتابییانی ناوەڕاست و باشوورى عێراق لە زانکۆکانى هەرێمى کوردستان ڕاگەیەنران.

بە پێی راگەیەنەراوی وەزارەتی خوێنی باڵا و توێژینەوەی زانستیی هەرێمی کوردستان، لە ئەنجامى هەماهەنگیی نێوان هەردوو وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێم و عێراق، لە کۆی 127 قوتابیی هەرێمی کوردستان کە داواکارییان پێشکەش کردبوو، 105ـیان لە زانکۆکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق وەرگیران، هەروەها لە کۆی هەزار و 657ـی قوتابیی ناوەڕاست و باشوورى عێراق کە داواکارییان پێشکەش کردبوو، 623ـیان لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان وەرگیران.

وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستیی هەرێمی کوردستان دەڵێت: لە ئێستاوە سەرجەم وەرگیراوان پێویستە پەیوەندى بەو کۆلێژ و بەشانەوە بکەن کە ناویان لێ گەڕاوەتەوە بە مەبەستى دەستکردن بە مامەڵەى وەرگرتن.

دەرچووانى 12ـی ئامادەیی هەرێمى کوردستان لە ڕێگەى ئەم لینکەوە دەتوانن شوێنى وەرگرتنیان لە زانکۆ و پەیمانگەکانى ناوەراست و باشوورى عێراق بدۆزنەوە.

هەروەها دەرچووانى پۆلی 12ـی ئامادەیی ناوەڕاست و باشوورى عێراق لە ڕێگەى ئەم لینکەوە دەتوانن شوێنى وەرگرتنیان لە زانکۆ و پەیمانگەکانى هەرێمى کوردستان بدۆزنەوە.

20ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتى خوێندنى باڵای هەرێمی کوردستان، دەرگاى پێشکەشکردنی بۆ وەرگرتنی دەرچووانی پۆلی 12، لە نێوان زانکۆکانی هەرێمی کوردستان و زانکۆکانى ناوەڕاست و باشوورى عێراق کردەوە.

لە ئەنجامی هەماهەنگیی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستیی حکوومەتی عێراق، 400 کورسیی خوێدن لە زانکۆ و پەیمانگەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق بۆ دەرچووانی پۆلی 12ـی ئامادەیی هەرێم دابین کرابوو، بە پێچەوانەشەوە 400 کورسیی خوێندن لە زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستان بۆ دەرچووانی پۆلی 12ـی ئامادەیی ناوەڕاست و باشووری عێراق دابین کرابوو.