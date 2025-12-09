بەرگریی شارستانی سۆران هۆشداری دەداتە هاووڵاتییان و گەشتیاران

پێش 31 خولەک

بەرگریی شارستانیی سۆران، داوا لە هاووڵاتییان و گەشتیاران دەکات، بەهۆی نالەباری کەشوهەوا، بەهیچ شێوەیەک نزیکی ڕووبار و چەمەکان نەبن.

ئەمڕۆ سێشەممە، 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانی سۆران، بڵاویکردەوە، بەهۆی شەپۆلی باران بارین و بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی ڕووبارەکان، داوا لە هاووڵاتیانی سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران و گەشتیاران دەکەین لەم چەند ڕۆژە بەهیچ شێوەیەک نزیک ڕووبار و چەمەکان نەبن.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، تیژڕەوی و لێل و بەهێزی ئاوەکان مەترسی لەسەر گیانی هاووڵاتییان دروست دەکات، بۆیە داواتان لێدەکەین گوێ بە هۆشداریەکەمان بدەن و مەترسی لەسەر گیانیان دروست نەکەن.

شەپۆلێکی باران بارینی بەخوڕ ناوچه‌ جیاوازه‌كانی هەرێمی کوردستانی گرتەوە و به‌م هۆیه‌شه‌وه‌ له‌ هه‌ندێك ناوچه‌ لافاو دروست بوو، به‌هۆی بارانی به‌ خوڕو دروستبوونی لافاو رێگه‌ی سلێمانی-چەمچەماڵ داخرا، ئاویش چووه‌ به‌شێك له‌ ماڵه‌كان و زیانی پێگه‌یاندوون و ژماره‌یه‌ك ئۆتۆمبێلیش ئاو بردوونی و هاووڵاتییانیش داوای به‌هاناوه‌چوون ده‌كه‌ن.