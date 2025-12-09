کەشناسیی هەرێمی کوردستان: سبەی بارانبارین بەردەوام دەبێت

پێش 11 خولەک

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە دا، شەپۆلی بارانبارین، لە سەرجەم ناوچەکانی کوردستان بۆ سبەی چوارشەمەش بەردەوامی دەبێت.

سێشەممە، 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەشی پێشبینی لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی سەر بە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکدا کەشی پێشبینیکراوی ئەمڕۆ و سبەی هەرێمی بڵاو کردەوە.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکە، شەپۆلی بارانبارین، لە سەرجەم ناوچەکانی کوردستان بۆ سبەی چوارشەمەش بەردەوامی دەبێت، هەروەها لە سەنتەری شاری سلێمانی، هەڵەبجە، سەنگاو، مەیدان، قەرەداغ، بازیان، دەربەندیخان، قادرکەرەم، سەیدسادق و خانەقین مەترسی بەرزبوونەوەی ئاو هەیە.

بەڕێوەبەرایەتییەکە دەڵێت: سنووری پارێزگای هەولێر بە گشتی بۆ ئەم شەو کەشی هەوری تەواو دەبێت و لەگەڵ نمە باران و بارانی مام ناوەند، ڕێژەی دابارین لە ڕۆژهەڵاتی پارێزگای هەولێر (کۆیە و دەوروبەری) زیاتر دەبێت، هەروەها بۆ سبەی ئاسمان هەور و نیمچە هەور دەبێت، لەگەڵ نمە باران و لە درەنگانی شەو ئەگەری تەم هەیە.

ڕێژەی بارانی ئەمشەو:

سەنتەری شاری هەولێر : (5-10) ملم.

ئیدارەی سەربەخۆی سۆران: (2-5) ملم.

ناوچە شاخاوییەکان: (2-5) ملم.

سەنتەری شاری سلێمانی (35-55) ملم.

سەنتەری شاری کەرکووک (2-5) ملم.

ئیدارەی گەرمیان (50-60) ملم.

سەنتەری شاری هەڵەبجە (30-40) ملم.

ئیدارەی ڕاپەڕین (10-15) ملم.

ڕێژەی بارانبارینی پێشبینیکراو بۆ سبەی:

سەنتەری شاری هەولێر : (1-2) ملم.

ئیدارەی سەربەخۆی سۆران: (1-3) ملم.

ناوچە شاخاوییەکان: (1-3) ملم.

سەنتەری شاری سلێمانی (2-5) ملم.

سەنتەری شاری کەرکووک (1-3) ملم.

ئیدارەی گەرمیان (2-4) ملم.

سەنتەری شاری هەڵەبجە (2-5) ملم.

ئیدارەی ڕاپەڕین (2-5) ملم.

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی ئاماژەی بەوە کرد، سەنتەری پارێزگای سلێمانی، هەڵەبجە و ئیدارەی گەرمیان و بەشێک لە پارێزگای کەرکووک و بەشێک لە ڕاپەڕین کەشی ئەمڕۆ شەوی سێشەممە کاریگەری ئەم شەپۆلە بەردەوام دەبێت بۆ ناوچە جیاجیاکانی ئەم سنوورە، بارانبارین لە زۆربەی کاتەکان لێزمە باران دەبێت هەندێ کات هەورە تریشقەی لەگەڵ دەبێت و ئەگەری بەرزبوونەوەی ئاستی ئاو هەیە.

باسی لەوەش کرد، سبەی لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی، هەڵەبجە و ئیدارەی گەرمیان و بەشێک لە پارێزگای کەرکووک و بەشێک لە ڕاپەڕین، ئاسمان هەوری تەواو دەبێت، لەگەڵ بارینی بارانی مامناوەند لە کاتەکانی شەودا دەگۆڕێت بۆ نیمچە هەور و ئەگەری تەمێکی سووک هەیە.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکە، ئەمڕۆ و سبەی چوارشەممە لە سنووری پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ ئاستی بارانبارینی کەم دەبێت بڕی بارانی پێشبینیکراو بۆ ئەم سنوورە بۆ ئەم شەو (2-5) ملم دەبێت و سبەش ئاسمان هەوری تەواو و نیمچە هەور دەبێت.

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی، ئەوەشی خستەڕوو، سبەی کاریگەریی ئەم شەپۆلە لە سنووری پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ لاواز دەبێت و زۆربەی کاتەکان ئاسمان نیمچە هەور و هەندێ کات هەوری تەواو دەبێت.