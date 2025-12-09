هێمن میرانی: سبەی کاروانی هاوکاری دەگەیەنینە دەست زیانلێکەوتووان

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەڵمەتێکی فراوانی بۆ بەهاناوەچوونی لێقەوماوانی چەمچەماڵ و ناوچە زیانلێکەوتووەکان ڕاگەیاند و بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتەکەش ئاشکرای دەکات، لە سبەینێوە کاروانی هاوکارییەکان بە بەشداریی ڕێکخراوەکان و هاووڵاتییان دەگاتە دەست زیانلێکەوتووان.

سێشەممە 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، هێمن میرانی، بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، بە سەرپەرشتی وەزارەتی ناوخۆ ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان هەڵمەتی فراوانی کۆکردنەوەی پاڵپشتی بۆ کەسوکارمان لە چەمچەماڵ و شوێنە زیانلێکەوتووەکانی دیکە دەستی پێکردووە.

بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان دەشڵێت: لە سبەییەوە بە بەشداری چەند دامەزراوەیەکی ناحکوومی و خێرخوازی و هاووڵاتییان، دەست و ڕۆحی کوردانەی برایەتی دەگاتە لێقەوماوان.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەهۆی شەپۆلی بارانبارینی دوو ڕۆژی ڕابردووی ناوچەی چەمچەماڵی سنووری پارێزگای سلێمانی و کەرکووکی گرتووەتەوە، هاووڵاتییان زیانێکی ماددی زۆریان پێگەیشتووە و سێ کەس گیانیان لەدەستداوە و کەسێکیش بێسەروشوێنە.