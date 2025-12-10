لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆکی حکوومەت تیمەکانی تەندروستیی بەهانای لێقەوماوانی چەمچەماڵەوە چوون

پێش 3 کاتژمێر

وەزارەتی تەندروستیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاشکرای کرد، لەسەر ڕاسپاردەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەپەلە بەدەم قوربانیانی لافاوەکەی چەمچەماڵەوە چوون و سەرپەرشتیی ڕاستەوخۆی چارەسەرکردنی بریندارەکانیان کردووە.

بەگوێرەی ڕاگەیاندراوەکە، بەهۆی لافاوەکەی چەمچەماڵەوە دوو هاووڵاتی پیاوێکی تەمەن 72 ساڵ و ژنێکی تەمەن 22 ساڵ گیانیان لەدەستداوە و 12 هاووڵاتیی دیکەش بریندار بوون.

دوای ڕووداوەکە، دەستبەجێ د. سامان بەرزنجی، وەزیری تەندروستیی بە هەماهەنگی لەگەڵ د. سەباح هەورامی، بەڕێوەبەری گشتیی تەندروستیی سلێمانی و د. نورەدین جەلال، بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی گشتیی چەمچەماڵ، چاودێریی ڕێکارەکانی فریاگوزارییان کردووە. تیمەکانی ئەمبوڵانس و فریاگوزاری گەیشتوونەتە شوێنی مەبەست و لە نەخۆشخانەکانیش پزیشکان و کارمەندان خزمەتگوزاریی خێرایان پێشکەش بە لێقەوماوان کردووە.

د. سامان بەرزنجی، وەزیری تەندروستیی لەم بارەیەوە ڕایگەیاند: "ڕۆژی سێشەممە 9ی کانوونی یەکەمی 2025، بەهۆی لافاوێکی بەهێزەوە لە چەمچەماڵ، بەداخەوە دوو هاووڵاتی گیانیان لەدەستدا و 12ـی دیکە بریندار بوون. لەسەر ڕاسپاردەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەت، دەستبەجێ لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان و تیمە تەندروستییەکانی سلێمانی و چەمچەماڵ لەسەر هێڵ بووین بۆ بەهاناوەچوونی هاووڵاتییان".

وەزیری تەندروستیی ئاماژەی بەوەش داوە تیمەکان لە ئەرکدان و هەموو پێداویستییەکی پزیشکی و چارەسەری بۆ بریندار و لێقەوماوان دابین کراوە.

وەزیری تەندروستیی وێڕای دەربڕینی نیگەرانی و سەرەخۆشی بۆ گیانلەدەستدانی ئەو دوو هاووڵاتییە و هیوای چاکبوونەوە بۆ بریندارەکان، سوپاسی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی کرد بۆ بەدواداچوونی بەردەوام و خەمخۆری بۆ دۆخی هاووڵاتییان. هەروەها دەستخۆشی لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی تەندروستیی سلێمانی، نەخۆشخانەی چەمچەماڵ، پزیشکان و کارمەندانی تەندروستیی کرد کە دڵسۆزانە لە ئەرکدا بوون بۆ خزمەتکردنی لێقەوماوان.