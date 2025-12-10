کاروان میراودەلی: پێنج حاڵەتی داڕمانی چیاکان تۆمارکراون

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانی سۆران ئاماژە بەوە دەکات، لە ئیدارەی سۆران پێنج هێڵی 115 بەبەردەوامی کاران و لەیەک کاتدا پێنج هاووڵاتی دەتوانن پەیوەندی بکەن بۆ داوای فریاگوزاری.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی کانوونی یەکەمی 2025، کاروان میراودەلی،بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران بەکوردستان24ـی ڕاگەیاند، لەچەند رۆژی رابردوودا پێنج حاڵەتی داڕمانی چیاکان بۆسەر رێگەکان هەبووە، لەگەڵ دوو داڕمان بۆ ناو ماڵەکان هەبووە لە شارۆچکەی سیدەکان، بەڵام هەموویان چارەسەر کراون.

بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانی سۆران، گوتیشی: لە ئیدارەی سۆران پێنج هێڵی 115 بەبەردەوامی کاران و لەیەک کاتدا پێنج هاووڵاتی دەتوانن پەیوەندی بکەن بۆ داوای فریاگوزاری.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، بەم دواییانە هەموو پێداویستیەکی رزگارکردن و بەهەناوەچوونیان لەلایەن وەزارەتی ناوخۆوە بۆ دابینکراوە، بەتایبەتی ئەو ئۆتۆمبێلانەی بەکاردێن بۆ بەهاناوەچوونی هاووڵاتییان.