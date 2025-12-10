چوارچێوەی هەماهەنگی لە دەستنیشانکردنی کاندید بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران نزیکە

پێش کاتژمێرێک

لەگەڵ چڕبوونەوەی گفتوگۆکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ، هاوپەیمانیی چوارچێوەی هەماهەنگی، لیستی کاندیدەکانی بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق، بۆ چوار ناو کەم کردەوە؛ کە تێیدا محەممەد شیاع سوودانی، خاوەنی بەهێزترین شانسە؛ هاوکات، شیعەکان پلانیان داناوە 12 وەزارەت لە حکوومەتی داهاتوو وەربگرن و هەوڵی بەدەستهێنانی وەزارەتی دەرەوەش دەدەن.

چوارشەممە، 10ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەرچاوەیەک لە هاوپەیمانیی چوارچێوەی هەماهەنگی، بە کوردستان 24ـی ڕاگەیاند: ئێستا چوار کاندید بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق ماون، ئەوانیش؛ محەممەد شیاع سوودانی، حەیدەر عەبادی، لەگەڵ دوو کاندیدی دیکە کە ناوەکانیان ئاشکرا نەکراوە.

بەگوتەی سەرچاوەکە، سوودانی کاندیدی یەکەمە، حەیدەر عەبادی کاندیدی هاوبەشی چوارچێوەی هەماهەنگییە، دوو کاندیدەکەی دیکەی ناوەکانیان ماوە، ئەگەر چوارچێوەی هەماهەنگیی نەیتوانی پرسەکە لە ناوخۆیدا یەکلا بکاتەوە، بە دەنگدان سوودانی و کاندیدەکانی دیکە یەکلای دەکاتەوە.

سەرچاوەکە دەشڵێت: لە کۆبوونەوەی داهاتووی چوارچێوەی هەماهەنگیدا بڕیار لەبارەی کاندیدەکان نادرێت، بەڵکوو بەگوێرەی ئەو کاتە دەستوورییەی نراوە هەنگاو دەنێت.

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان 24، چوارچێوەی هەماهەنگیی گفتوگۆی لەبارەی وەزارەتەکان و کاندیدەکانیش بۆ پۆستە وەزارییەکان کردووە، 12 وەزارەت بەر شیعەکان دەکەوێت، ئەم جارە داوای وەزارەتی دەرەوەش دەکەن. وەزارەتەکانی تەندروستی، ناوخۆ، کار، خوێندنی باڵا و چەند وەزارەت و دەستەی دیکەش لای شیعە دەمنێتەوە.