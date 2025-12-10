مووسا ئەحمەد: تا ئەو کاتەی پێویست بکات تیمەکانمان لە چەمچەماڵ دەمێننەوە

پێش 19 خولەک

سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی دەڵێت: لە کاتی ڕوودانی لافاوەکەی چەمچەماڵ هەر زوو سەرۆک بارزانی ئێمەی ڕاسپارد تا هەموو توانای خۆمان بخەینەگەڕ و بە هانای زیانلێکەوتووان بچین.

چوارشەممە، 10ـی کانوونی یەکەمی 2025، مووسا ئەحمەد، سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی، لە میانەی بەشداریی لە گەشتێکی هەواڵەکانی کوردستان24ـدا گوتی: هەر کاتێک کە کارەساتێکی سروشتیی ڕوودەدات، هاووڵاتییان بە چینی هەژار و زەنگینەوە، دێنە سەر هێڵ بۆ یارمەتیدانی زیانلێکەوتووان، ئەمە مایەی خۆشحاڵییە.

سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی، ئاماژەی بەوە کرد، لە کاتی ڕوودانی لافاوەکەی چەمچەماڵ هەر زوو سەرۆک بارزانی ئێمەی ڕاسپارد تا هەمووی توانای خۆمان بخەینەگەڕ و بە هانای زیانلێکەوتووان بچین، هەروەها دەیان ڕێکخراو لە ئاستی ناوخۆیی و دەرەوەش پەیوەندییان بە ئێمە کردووە ئامادەن بۆ هاوکاریکردنی زیانلێکەوتووانی لافاوەکە.

باسی لەوەش کرد، ئێمە خزمەتکارئاسا لەگەڵ تیمی دامودەزگاکانی حکوومەت، لە خزمەتی زیانلێکەوتووانی لافاوەکە داین. جەختی لەوەش کردەوە، تا ئەو کاتەی پێویست بکات تیمەکانمان لە چەمچەماڵ دەمێننەوە.

مووسا ئەحمەد، دەڵێت: لەگەڵ ڕێکخراوەکان لەسەر هێڵین و لە هەماهەنگیی بەردەوام داین، بۆ ئەوەی قۆناغ قۆناغ بتوانین پێداویستی بۆ زیانلێکەوتووان دابین بکەین.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئیسماعیل عەبدولعەزیز، ئەندامی دەستەی کارگێڕیی دەزگای خێرخوازیی بارزانی، تایبەت بە کوردستان24ـی گوتوبوو: تیمەکانمان بە ڕاسپاردەی سەرۆک بارزانی، هاوکارییەکان دەگەیەننە زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی قەزای چەمچەماڵ.

ئەو ئەندامەی دەستەی کارگێڕیی دەزگای خێرخوازیی بارزانی، ئاماژەی بەوە دابوو،دوای گەیشتنی تیمەکەمان بۆ قەزای چەمچەماڵ، خەمڵاندن بۆ قەبارەی زیانەکان دەکرێت، هەروەها هاووڵاتییانی زیانلێکەوتوو ناونووس دەکرێن و بە پێی پێویست هاوکاری دەکرێن.

سێشەممە، 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، ڕه‌مك ڕه‌مه‌زان، قیمقامی قه‌زای چه‌مچه‌ماڵ، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاندبوو: بە داخەوە لافاوەکە بووە هۆی هۆی گیان لە دەستدانی 2 هاووڵاتی و برینداربوونی 14ـی دیکە.

گوتوبووشی: لە چەمچەماڵ زیاتر لە 500 خانوو و 100 دوکان زیانیان بەرکەوتووە، چوار پردیش لە سنووری قەزاکەدا ڕووخاون و زیانمەندبوونە.