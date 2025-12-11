پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ـی کانوونی یەکەمی 2025، كاروان ستونی، گوته‌بێژی فه‌رمی حه‌ج وعومره‌ی كوردستان له‌ ڕایگه‌یاند بەرەبەیانی ئەمرۆ عومرەکارێکی کورد بەناوی "مەجید ئەحمەد عەبدوڵڵا"، لە سعوودیە کۆچی دوایی کرد.

گوتیشی: ئەم عومرەکارە خەڵکی شاری دهۆكه‌، ته‌مه‌نی 64 ساڵه‌ ئه‌مرۆ له‌ شاری مه‌ككه‌ی پیرۆز كۆچی دوایی كردووه‌ و بڕیاریشە هەر لەوێش بەخاک دەسپێردرێت.

گوته‌بێژی حه‌ج و عومره‌ی كوردستان ڕوونی كرده‌وه‌؛ به‌ گوته‌ی كه‌سوكاره‌كه‌ی له‌گه‌ڵیدا هاوسه‌فه‌ربوون، ئه‌م عومره‌كاره‌ پێشتر له‌ كوردستان نه‌شته‌رگه‌ری چاندنی گورچیله‌ی بۆ ئه‌نجام کراوه‌ و ته‌ندروستیی جێگیر بووه‌ و دوای گه‌شتكردنی بۆ سعوودیه‌ له‌ شاری مه‌ككه‌ی تووشی جه‌ڵته‌ی دڵ ده‌بێت و دوای مانه‌وه‌ی بۆ ماوه‌ی 7 كاتژمێر له‌ نه‌خۆشخانه‌كانی مه‌ككه‌ كۆچی دوایی ده‌كات.

كاروان ستونی ڕاشیگەیاند؛ ئێمە بەناوی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی و بەرێوەبەرایەتی گشتیی حەج و عومڕەی کوردستان سەرەخۆشی ئاڕاستەی کەسوکاری ئەو عومرەکارە دەکەین و داواکارین لە خوای گەورە جێگەی بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبووریش بە کەسوکاری بدات و ڕایگه‌یاند ‌ئەمە دوازده‌هه‌مین عومرەکاری کوردستانه‌ لە سەرەتای ئەمساڵەوە لە سعوودیەوە کۆچی دوایی بكات.