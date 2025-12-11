کشتوکاڵی تەقتەق: زیاتر لە 200 حەوزی ماسی بەهۆی لافاوەوە لەناوچوون

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری هۆبەی کشتوکاڵی تەقتەق ئاشکرای دەکات، بەهۆی لافاوەوە زیانێکی زۆر بەر کشتوکاڵی شارۆچکەکە گەیشتووە.

حاجی سەباح عوسمان، بەڕێوەبەری هۆبەی کشتوکاڵی تەقتەق، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ـی کانوونی یەکەمی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: بارانی بەخووڕ و لافاوەکەی دوینێ کشتوکاڵی سنوورەکەش بێبەش نەبوو لە زیانەکانی، زۆرترین زیان بەر حەوزەکانی ماسی کەوتووە، چونکە زۆرترین حەوزی ماسی لەو سنوورە هەیە.

بەڕێوەبەری هۆبەی کشتوکاڵی تەقتەق ئاماژەی بەوە دا، بەدواداچوون بۆ زیانەکانی حەوزی ماسی بەردەوامە، تاوەکوو ئێستا زیاتر لە 200 حەوزی ماسی بەهۆی لافاوەوە لەناوچوون، هەروەها زیاتر لە 800 هەزار ماسی لەناوچووە.

حاجی سەباح گوتی: زیانەکان تەنیا ماسییەکان نییە، بەڵکوو مۆلیدە و هەموو ئەو کەلوپەلانەی کارپێدەکرێن لەکار کەوتوون یان لەناوچوونە، هەروەها ژمارەیەکی زۆری ڕەز و باغی هاووڵاتییان زیانییان بەرکەوتووە، هاوکات ژمارەیەک پارک وباخچەکانیش بێبەش نەبوون لە زیانەکان.

ڕۆژی سێشەممە، 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەهۆی بارانی بە خووڕ لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان، بەتایبەتی لە سنووری پارێزگای سلێمانی، بووە هۆی دروستبوونی لافاو و زیانێکی زۆری بەر ماڵی هاووڵاتییان گەیاند، هەروەها لە گەرمیان و چەمچەماڵ بووە هۆی لە دەستدانی چەند کەسێک.

هەر لەدوای زیانەکان، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، تەواوی لایەنەکانی پەیوەندیداری ڕاسپارد بۆ بەهاناوەچوونی هاووڵاتییان و زیانلێکەوتووان، هاوکات لە دوای پەیامەکەی سەرۆک وەزیران حکوومەتی هەرێمی هاوکاری گەیاندە سنوورەکە.