فلۆرێنتینۆ پێرێز بڕیاری دا كێشەكەی ئالۆنسۆ چارەسەر بكات

"پێرێز هەست دەكات پشتگوێخستنی داواكارییەكەی ئالۆنسۆ هەڵە بووە"

پێش 39 خولەک

فلۆرێنتینیۆ پێرێز، سەرۆكی ریال مەدرید لە كاتی مەشقەكانی یانەكەی سەردانی ئالۆنسۆی كردووە و بەڵێنی داوە دوو داواكاری ئەو راهێنەرە جێبەجێ بكات.

دوای شكستەكەی شەوی رابردووی ریال مەدرید لە چامپیۆنزلیگ بەرامبەر مان سیتی، گومان دەكرا ریال مەدرید ئالۆنسۆ لە پۆستەكەی دووربخاتەوە، بەڵام بە پێچەوانەوە پێرێز پاڵپشتی خۆی بۆ چابی ئالۆنسۆی راهێنەری یانەكە دەربڕیوە.

ماتی مۆڕێتۆ، رۆژنامەنووسی ئیسپانیا رایگەیاندووە لە دەستپێكی ئەم وەرزە فلۆرێنتینۆ پێرێز داواكارییەكی ئالۆنسۆی بۆ گواستنەوەی ناوەراستكاری بەهرەمەند ڕەتكردەوە، فلۆرێنتینۆ پێرێز داوای لە ئالۆنسۆی كرد پشت بەو پێكهاتەیە ببەستێت كە ئێستا لەبەردەستی دایە و داوای هیچ یاریزانێكی دیكە نەكات، لە كاتێكدا ئالۆنسۆی داوای یاریزانێكی دڵی بەرگریشی كرد بوو، ئەو داخوازییەش لە لایەن سەرۆك پێرێز پشتگوێخرا.

ماتی مۆڕێتۆ، ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە دەستەی كارگێری ریال مەدرید پێیانوایە هۆكاری سەرەكی ئەو دۆخە خراپەی ئێستای ریال مەدرید ڕەتكردنەوەی ئەو داخوازییەی ئالۆنسۆ بوو بۆ گواستنەوەی ناوەراستكارێك بۆ ئەوەی قەرەبوونی مۆدریچ و تۆنی كرووس بكاتەوە، هاوكات زنجیرە پێكانەكانی یاریزانانی بەرگری ریال مەدرید وایكرد ئەزموونی ئالۆنسۆ لە دەستپێكی خۆی لەگەڵ ریال مەدرید ناجێگیر بێت.

بەگوێرەی ئەو رۆژنامەنووسە ئیسپانییە، فلۆرێنتینۆ پێرێز بڕیاری داوە یاریزانێكی دڵی بەرگری لە گواستنەوەی زستانە بۆ ئالۆنسۆ بگوازێتەوە، جگە لەوەش بۆ هاوینی داهاتوو زیاتر بیر لە گواستنەوەی ئەو یاریزانانە دەكاتەوە كە لە بازاڕی گواستنەوە ئازادن.

ریال مەدرید ئەم وەرزە لەژێر سەرپەرشتی چابی ئالۆنسۆ، لە لالیگا بە جیاوازی دوو خاڵ لە بارسێلۆنای پێشەنگ دوورە، لە چامپیۆنزلیگیش لە ریزبەندی حەوتەم دێت و هەڕەشەی ئەوەی لەسەرە بە راستەوخۆ نەگاتە قۆناغی داهاتووی چامپیۆنزلیگ.