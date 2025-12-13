دوو ملیۆن تووشبوی نەخۆشی شەکرە لە عێراق هەیە
بەگوێرەی ئەو داتایانەی لە پێگەی ' World Population Review' بڵاوکراوەتەوە، ئەمساڵ عێراق لە پلەی شەشەمی جیهانی عەرەبیدایە لەڕووی ژمارەی تووشبوانی نەخۆشی شەکرە، ئاماژەی بەوەشکردووە، دوو ملیۆن کەس تووشی نەخۆشی شەکرە بوون.
پێگەکە ئاشکرای کردووە، لە ڕووی ژمارەی تووشبوانی نەخۆشی شەکرە، میسر لە پلەی یەکەمی وڵاتانی عەرەبیدا دێت، کە نزیکەی 10 ملیۆن و 900 هەزار تووشبوی هەیە، دوای ئەویش سعوودیە بە چوار ملیۆن و 300 هەزار کەس پلەی دووەمی گرتووە، دواتر سوودان بە سێ ملیۆن و 500 هەزار کەس پلەی سێیەمی ڕیزبەندییەکەی گرتووە.
باسی لەوەشکردووە، مەغریب لە پلەی چوارەمدایە بە دوو ملیۆن و 300 هەزار تووشبو، لە دوای ئەویش جەزائیر لە پلەی پێنجەمدایە بە زیاتر لە 2 ملیۆن تووشبوو، دواتر عێراق بە دوو ملیۆن تووشبو لە پلەی شەشەمدایە.
ئاشکراشی کردووە، سووریا بە یەک ملیۆن و 500 هەزار توشبو لە پلەی حەوتەمدایە، ئیمارات بە نزیکەی 994 هەزار کەس لە پلەی هەشتەمدایە، ئوردن بە 866 هەزار کەس لە پلەی نۆیەمدایە، کوێتیش بە 803 هەزار تووشبو لە پلەی دەیەم دێت.
هەروەها لە لیستەکەدا عومان بە 445 هەزار کەس لە پلەی یازدەهەم و لیبیا بە 399 هەزار کەس لە پلەی دوانزەهەم و لوبنان بە 396 هەزار کەس لە پلەی سێزدەهەم و قەتەر بە 394 هەزار کەس لە پلەی چواردەهەم و سۆماڵیش بە 376 هەزار کەس لە پلەی پانزەهەمدا بوون.
فەلەستین بە 183 هەزار حاڵەت لە پلەی شانزەیەم دێت، بەحرەینیش بە 119 هەزار حاڵەت لە پلەی حەڤدەهەمدا هاتووە.
ئەم ئامارانە بڵاوبوونەوەی بەربڵاوی نەخۆشی شەکرە لە ژمارەیەک وڵاتی عەرەبیدا دەردەخەن، کە تیشک دەخاتە سەر پێویستی بەهێزکردنی بەرنامەکانی خۆپارێزی و زوو دەستنیشانکردن و باشترکردنی شێوازی ژیانی تەندروست.