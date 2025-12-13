شیفا بارزانی: بارەگای بارزانی پشتگیری كۆنگرەی ئافرەتانی دیاسپۆرا دەكات

پێش 12 خولەک

لە هەنگاوێکی ستراتیژیدا بۆ کاراکردنی ڕۆڵی ئافرەتانی کورد لە ناوەندە نێودەوڵەتییەکان و بەرزکردنەوەی ئاستی لۆبیی کوردی لە ئەورووپا، بارەگای بارزانی بە فەرمی پشتیوانیی تەواوی خۆی بۆ یەکەمین کۆنگرەی ئافرەتانی دیاسپۆرای کوردستان لە ئەڵمانیا ڕاگەیاند.

وەک بەشێک لە دیدگای سەرۆک بارزانی بۆ یەکخستنی تواناکانی ڕەوەندی کوردی و گەیاندنی دەنگی ڕەوای گەلی کوردستان بە جیهانی دەرەوە، شیفا بارزانی، سەرپەرشتیاری گشتیی ڕەوەندی کوردستانی لە بارەگای بارزانی بۆ کوردستان 24 ئاشکرای کرد: بە ڕاسپاردەی سەرۆک بارزانی و بە هەماهەنگی لەگەڵ کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی، بە هەموو هێزێکەوە پاڵپشتی لەم کۆنگرەیە و لە کۆنفیدراسیۆنی ئافرەتانی ڕەوەندی کوردستانی دەکەن کە ئەمڕۆ شەممە 13ـی کانوونی یەکەمی 2025 لە ئەڵمانیا کۆنفرانسی خۆی ڕێکخست.

شیفا بارزانی جەختیشی لەوە کردەوە، ئافرەتانی کورد چ لە ناوخۆ و چ لە تاراوگە، دەبێت شانبەشانی پیاوان خەبات بکەن بۆ دۆزی ڕەوای نەتەوەکەیان، بەتایبەتی کە ئافرەتان لە جیهانی دەرەوە ڕۆڵێکی کاریگەریان لە سەرجەم بوارەکانی ژیاندا هەیە و ڕێکخستنەوەیان لەم قۆناغەدا دەتوانێت کاریگەریی گەورە لەسەر ڕای گشتیی گەلانی ڕۆژئاوا دروست بکات و ببێتە پردێکی بەهێز بۆ ناساندنی زیاتری ماف و داخوازییەکانی خەڵکی کوردستان.