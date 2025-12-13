ئاكام هاشم لە ئەورووپا و سعوودیە ئۆفەری پێگەیشتووە

ئاستبەرزی ئاكام هاشم لەسەر ئاستی وڵاتانی عەرەبی دەنگی داوەتەوە

پێش 33 خولەک

ئاكام هاشم، ئەستێرە كوردەكەی هەڵبژاردەی عێراق دوای ئاستەبەرزەكەی لە جامی عەرەب، چەندان ئۆفەری لەسەر ئاستی وڵاتانی كەنداو و ئەورووپا پێگەیشتووە، یانەیەكی لالیگا لە هەمووان زیاتر بۆ گواستنەوەی ئەستێرەی كوردەكەی شاری هەولێر سوورە.

هەڵبژاردەی عێراق لە چارەكی كۆتایی جامی عەرەب بەرامبەر ئوردن بە گۆڵێكی بێوەڵام دۆڕا و ماڵئاوایی لە پاڵەوانێتییەكە كرد، بەڵام عێراقییەكان بەهۆی ئاستبەرزی یاریزانەكان بەتایبەتی ئاكام هاشم دۆڕانەكەیان بەرامبەر ئوردن لەبیر كرد.

لە ماوەی 24 كاتژمێری رابردوو سۆشیاڵمیدیای عێراقی و عەرەبی پڕبووە لە پێداهەڵدان و سەرسامبوون بە ئاكام هاشم، ڤیدیۆ و جووڵە و بڕین و كۆنترۆڵكردنەكانی یاریزانە كوردەكە بووەتە ترێند.

خالید ئەلعیلیان، رۆژنامەنووسی ناوداری سعوودیە لە لێدوانێكدا بۆ میدیایەكانی عەرەبی جەخت لەوە دەكاتەوە ئاكام هاشم هێڵی بەرگری عێراقی بە تەواوەتی رێكخستووەتەوە و هێزێكی زۆری بەراست و چەپی بەرگری عێراق بەخشیوە.

لە لایەكی دیكەیشەوە، میدیایەكانی ئوردنی بە سەرسامییەوە ئاماژەیان بۆ ئەوە كردووە ئاكام هاشم كێشەیەكی زۆری بۆ هێرشبەرانی ئوردن دروست كردووە، بەوپێیەی كوڕە كوردەكەی رێگەنەدەدا هیچ هێرشبەرێكی ئوردنی ئەحمەد باسڵی گۆڵپارێزی هەڵبژاری عێراق نزیك ببنەوە.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتوون، رادارەكانی چەندان یانەی گەورەی عەرەبی و ئەورووپی كەوتووەتە سەر ئاكام هاشم، لە ئەورووپا، سعوودیە و یانەكانی ئیمارات و قەتەریش بۆ گواستنەوەی ئاكام هاشم هاتوونەتە سەرهێڵ، یانەی ریال بێتیس لە هەمووان زیاتر بۆ گواستنەوەی ئەو كوڕە كوردە سوورترە.

ئاكام هاشمی تەمەن 27 ساڵ، بۆ یەكەمجار لەگەڵ تیپی لە لاوانی یانەی پێشمەرگەی هەولێر دەستی بە یاریكردن كردووە، دوو نازناوی خولی نایابی كوردستانیشی لەگەڵ تیپی یەكەمی پێشمەرگەی هەولێر بەدەستهێناوە، ماوەی 3 ساڵیش یاریی بۆ یانەی هەولێر كردووە.

ئاكام هاشم نزیكەی دوو ساڵ لەمەوبەر بۆ یەكەمجار بانگهێشتی هەڵبژاردەی عێراق كرا، لە پاڵاوتنی مۆندیال بەرامبەر كوێت لە خولەكی 93 گۆڵێكی مووشەكی بۆ هەڵبژاردەی عێراق تۆمار كرد، بە گشتی ئاكام هاشم لەگەڵ هەڵبژاردەی عێراق 10 یاری كردووە و گۆڵێكی تۆمار كردووە.