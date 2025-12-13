سوودانی: کۆتاییهاتنی ئەرکی یۆنامی دەستپێکی قۆناغێکی نوێی گەشەپێدانە

پێش 12 خولەک

بە مەبەستی بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمی کۆتاییهێنان بە کارەکانی نێردەی تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان (یۆنامی)، ئەنتۆنیۆ گۆتێرێز، سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان گەیشتە بەغدا و لەلایەن سەرۆک وەزیرانی عێراقەوە جەخت لە کردنەوەی پەڕەیەکی نوێ لە پەیوەندییەکان کرایەوە.

شەممە 13ـی کانوونی یەکەمی 2025، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق لە کۆنفڕانسێکی ڕۆژنامەوانی هاوبەشدا لەگەڵ ئەنتۆنیۆ گۆتێرێز ڕایگەیاند: کۆتاییهاتنی ئەرکی یۆنامی لە عێراق بە مانای کۆتاییهاتنی هاوبەشیمان لەگەڵ نەتەوە یەکگرتووەکان نایەت، بەڵکوو کردنەوەی پەڕەیەکی نوێیە لە هاوکاریکردن، بەتایبەت لە بواری گەشەپێدان و بووژانەوەی ئابووری.

سوودانی ئاماژەی بەوە دا، پەیوەندییەکانیان لەگەڵ یۆنامی کارا و چالاک بووە بۆ پڕکردنەوەی پێداویستییەکانی عێراق تا ئەو کاتەی وڵات توانیویەتی پشت بە خۆی ببەستێت و گوتی: ئێمە لە بەڕێوەبردنی قەیرانەکانەوە گەیشتووین بە قۆناغی پلاندانان بۆ بووژانەوە و گەشەپێدان.

سەرۆک وەزیرانی عێراق باسی لەوەش کرد ئێستا عێراق سەقامگیری و ئاسایش و پێشکەوتنی بەدەستهێناوە و لە جێگیرکردنی دیموکراسیدا سەرکەوتوو بووە. لەم ڕووەوە ئاماژەی بە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق و پەرلەمانی هەرێمی کوردستان کرد وەک بەڵگەی پابەندبوون بە دەستوور و یاسا. هەروەها ڕوونی کردەوە توانیویانە سیاسەتێکی هاوسەنگ لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە پەیڕەو بکەن و عێراق لە گۆڕەپانی ململانێکان دوور بخەنەوە.

سەردانەکەی سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ بەغدا و پێشوازیکردنی لەلایەن فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، بە مەبەستی بەشدارییکردنە لە ڕێوڕەسمی تایبەت بە کۆتاییهێنان بە ئەرکی یۆنامی کە بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵای عێراق بەڕێوەدەچێت.

نێردەی یۆنامی لە ساڵی 2003 بە بڕیاری ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی دامەزرا. لە ئێستادا نزیکەی 650 کارمەندی هەیە کە 250یان کارمەندی نێودەوڵەتین و ئەرکیان بریتی بووە لە پەرەپێدانی دیموکراسی، گرنگیدان بە ژینگە و پاراستنی مافی پێکهاتە جیاوازەکان.