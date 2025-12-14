لە کەرکووک شانۆگەری "بازنەی هیوا" نمایشکرا

پێش دوو کاتژمێر

لە کەرکووک، شانۆگەری "بازنەی هیوا" کە لە دەرهێنانی نەژاد نەجمە و بەرهەمی گرووپی شانۆی هەوارە، بەبەشداری ئەکتەرە دیارەکانی کەرکووک و ئامادەبوونی خەڵکێکی زۆر نمایشکرا.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی کانوونی یەکەمی 2025، نەژاد نەجم، دەرهێنەری شانۆگەرییەکە، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەو شانۆگەرییە لەناو بینەرێکی زۆردا نمایشکرا، ئەوەی گرینگ بوو ئامادەبوونی د. فەرهاد پیرباڵ بوو لە نمایشەکە، بەجۆرێک سەرسامی نمایشەکەمان بوو کە زیاتر لە دەقەکە قسەی لەسەر کرد.

نەژاد نەجم گوتیشی: چیڕۆکی نمایشەکە باسی تووندوتیژی و توندڕەوی مرۆڤ دەکات، لە بیر و ئایدۆلۆژیا، کە چۆن مرۆڤەکان لە ناخەوە کەسانێکی چەند تووندوتیژ و تووندڕەون، کە چۆن بەو بیرە تووندەیان دەیانەوێ کەسانی بەرانبەر ئازار بدەن و بیانخەنە ناو قالبێک کە تەنیا لەبازنەی خۆیاندا بسوڕێتەوە و بیر و ئایدۆلۆژیای خۆیان بەسەریدا زاڵ دەکەن.

نەژاد نەجم ئاماژەی بەوەشکرد، کەرکووکمان پڕ کردووە لە شانۆ و ڕۆشنبیری و ئەدەب و جوانی، هیچ مانگێک نییە سێ بۆ چوار چالاکی هونەری و شانۆیی نەکەین، لەگەڵ ئەوەشدا هەموو کارەکانمان بە کوالێتی و ئاستێکی باڵا پێشکەشکراوە.

شانۆگەری "بازنەی هیوا" لە دەرهێنانی نەژاد نەجم و نووسینی مەلاک ئەحمەدە، هەر یەکە لە هاوسەر ئیدریس و سەلام زەنگەنە و حەمەی شانۆ و حەمدی حەمە ئەمین و محەمەد عەلی و هاوژین ڕۆڵیان تێدا گێڕاوە.