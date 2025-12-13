فێستیڤاڵی کورتەفیلمی کوردی لە سلێمانی بەڕێوەدەچێت

پێش 3 کاتژمێر

فێستیڤاڵی کورتەفیلمی کوردی لەسلێمانی لە مانگی نیسانی ساڵی 2026 بەڕێوەدەچێت، کاوان عەزیز گوتەبێژی فێستیڤاڵی کورتەفیلمی کوردی بۆ کوردستان24 دەڵێت: تەنیا فیلمی کوردی لەو فێستیڤاڵە وەردەگرین.

ئەمڕۆ شەممە، 13ی کانوونی یەکەمی 2025، کاوان عەزیز، گوتەبێژی فێستیڤاڵی کورتەفیلمی کوردی بە کوردستان24 ڕایگەیاند: کە دەڵێین فێستیڤاڵی کورتەفیلمی کوردی واتە تەنیا فیلمی کوردی وەردەگرین، دەبێت بابەت کوردی بێت، ئیتر هەر کوردێک لەهەر کوێیەک بێت دەتوانێت بە فیلمەکەی بەشداربێت لەو فێستیڤاڵەدا، هەروەها دوو جۆر فیلممان هەیە، فیلمی چیڕۆکی و فیلمی بەڵگەیی، فیلمە چیڕۆکییەکان نابێت لە 29 دەقە تێپەڕێت، فیلمی بەڵگەییش نابێ لە 39 دەقە زیاتر تەپەڕێت، بۆیە ئەوە بووە بە فۆڕمی فێستیڤاڵەکە.

دەشڵێت: ئێمە دوو مانگە بانگەشەمان بۆ ئەو فێستیڤاڵە کردووە، تا ئێستا زیاتر لە 20 فیلممان بەدەست گەیشتووە، هەر لەو فێستیڤاڵەشدا بەشێک هەیە بۆ ئەو کەسە ئارەزوومەندانەی کە تازە دەست دەکەن بە درووستکردنی فیلم، ئەوانیش ڕێزی تایبەتیان لەو فێستیڤاڵە لێدەگیرێت و خەڵاتی تایبەتیان پێشکەش دەکرێت. هەروەها پەیجێکی تایبەتمان هەیە کە تایبەتە بەو فێستیڤاڵە و هەر کەسێک بیەوێت فیلمەکە بنێرێت بۆ ئەو پەیجەی دەنێرێت.

کاوان عەزیز زیاتر ئاماژەی دا: خەڵاتەکانی فێستیڤاڵەکە بریتین لە، خەڵاتی باشترین سیناریۆ، باشترین دەرهێنان، بەشترین ئەکتەر بە هەردوو ڕەگەز، باشترین کامێرەمان، باشترین میوزیک، بەڵام لێژنەی دادوەری فێستیڤاڵ، ئەمساڵ دەیانەوێ چەند خەڵاتێکی چیاوازتر بدەن وەکو خەڵاتی ئەو کارانەی لەپشت پۆزەشنەکانن کە دیار نین، خەڵاتی ماکیاژ، چەند خەڵاتێکی تریش هەیە کە تا ئێستا لە گفتووگۆدان، هەروەها خەڵاتەکانیش تا ئێستا دیار نین چییە، چونکە چاوەڕێی هاوکارین، تا نەزانین هاوکارییەکان چۆنە، ناتوانین خەڵاتەکان دەستنیشان بکەین.